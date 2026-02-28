Ofensiva en Medio Oriente deja decenas de menores muertas y desata pánico en Israel

Dos personas en un refugio antiaéreo tras una alerta de seguridad en la ciudad mediterránea de Haifa, Israel.

Los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní este 28 de febrero de 2026 provocaron la muerte de 53 niñas en un centro educativo de la ciudad de Minab, desatando una represalia balística de Teherán que mantiene bajo alerta antiaérea y civil a urbes como Jerusalén y Tel Aviv.

Israelíes evacúan edificios. ATEF SAFADI / EFE

El impacto civil y la aritmética de la crisis en Hormozgan

El cruce de ataques aéreos traslada el conflicto de las instalaciones militares a la infraestructura civil. Mientras las fuerzas armadas justifican operaciones tácticas, los reportes en el terreno evidencian un colapso en la seguridad ciudadana a lo largo de Medio Oriente.

El ataque sobre la ciudad de Minab, ubicada en el sur de Irán, representa la mayor afectación a no combatientes reportada en esta jornada. El Ministerio de Educación iraní confirmó que la incursión militar alcanzó una escuela con 170 estudiantes, dejando un saldo de 53 menores fallecidas y 48 personas heridas. La cartera de Estado catalogó la operación extranjera como un acto "salvaje".

Para gestionar la emergencia, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, detalló que equipos de rescate intervienen actualmente la zona de impacto para asistir a los sobrevivientes y ejecutar labores de remoción de escombros. A nivel de la cúpula gubernamental, el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, confirmó la muerte de dos comandantes militares, pero aclaró que el líder supremo, Ali Jameneí, y otros altos cargos sobrevivieron a la ofensiva en Teherán.

Ataques sobre suelo iraní EFE

La represalia iraní se materializó en al menos seis oleadas de misiles disparados contra Israel, forzando la activación sostenida de las alarmas en el centro del país. El Ejército israelí aseguró haber desmantelado lanzaderas en el oeste de Irán y frustrado el ingreso de proyectiles.

Sin embargo, el impacto psicológico y logístico alteró el orden urbano. En la Ciudad Vieja de Jerusalén Este, multitudes abandonaron las calles y abarrotaron farmacias y comercios de alimentos. Los ciudadanos palestinos e israelíes iniciaron compras de pánico, acaparando agua y arroz ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto y el riesgo de desabastecimiento.

La fractura diplomática internacional

El operativo de Washington y Tel Aviv generó posiciones divididas en el tablero geopolítico, evidenciando la inoperancia de los acuerdos de contención:

Bloque crítico: Rusia condenó el ataque definiéndolo como un "acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano", mientras que China exigió el cese inmediato de operaciones para mantener la estabilidad regional.

Rechazo europeo y multilateral: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, rechazaron la vía militar, advirtiendo que los misiles solo profundizan la destrucción y configuran un orden internacional hostil.

Respaldo estratégico: En contraste, autoridades como el ministro canadiense Mark Carney justificaron y respaldaron la actuación de Estados Unidos, argumentando que la ofensiva es necesaria para impedir que el régimen iraní obtenga armamento nuclear

