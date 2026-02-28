Operativo nocturno en Quito deja armas decomisadas y sanciones

Decomisan armas y licor en operativos nocturnos en el centro norte de Quito

Operativo nocturno en el sector de la Universidad Central deja decomisos y sanciones en Quito

Un nuevo operativo nocturno de control y seguridad ejecutado por el Municipio de Quito en el sector de la Universidad Central dejó importantes resultados en la lucha contra el porte de armas, el consumo ilegal y el uso indebido del espacio público.

Decomiso de armas, licor y cigarrillos de contrabando

Durante la intervención, realizada en cinco establecimientos tipo night club ubicados sobre la calle Ulloa, las autoridades decomisaron dos armas blancas y un dispositivo menos letal (taser). Además, se inspeccionó a 150 personas en el marco de los controles de armas, explosivos y municiones (CAMEX).

Como parte del operativo, se desecharon 37 litros de licor que no cumplían con la normativa vigente y se destruyeron 150 cajetillas de cigarrillos de contrabando, reforzando los controles contra el comercio ilegal.

Citaciones y sanciones administrativas

Las autoridades emitieron cinco citaciones de tránsito y levantaron actos de inicio sancionatorios por consumo de licor en el espacio público, incumplimiento de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) con medida cautelar de clausura y mal uso del espacio público.

El operativo se desarrolló entre las 18h30 y las 21h00 y contó con un despliegue de 75 efectivos, gracias a la articulación interinstitucional entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CACM), la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Esta acción forma parte de la estrategia permanente de control en la ciudad de Quito, que opera desde el Puesto de Mando Operativo ubicado en el sector de La Mariscal, con el objetivo de fortalecer la seguridad en zonas priorizadas.

Los uniformados durante el operativo encontraron armas blancas. Juan Ruiz

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito informó que los operativos continuarán e incluso se intensificarán en distintos puntos del Distrito Metropolitano, con controles sostenidos y mayor presencia interinstitucional.

