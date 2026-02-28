EN VIVO: Conflicto armado entre fuerzas de Irán Estados Unidos e Israel

La incursión extranjera genera compras de pánico en Jerusalén y fracciona las posturas diplomáticas a nivel global

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

El Gobierno de Irán ejecuta este 28 de febrero de 2026 una ofensiva militar a gran escala contra dependencias logísticas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y sobre el territorio de Israel. Las operaciones balísticas responden a los bombardeos perpetrados por Washington y Tel Aviv durante la madrugada, los cuales impactaron infraestructura civil en la provincia iraní de Hormozgan.

MINUTO A MINUTO DEL CONFLICTO

12:50 | Incertidumbre operativa por la ausencia pública de la cúpula iraní

Tras once horas de la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos e Israel, la ausencia pública de los altos mandos civiles y militares de Irán ha detonado especulaciones sobre un posible descabezamiento del régimen.

La máxima autoridad en emitir un pronunciamiento televisivo fue el portavoz de la Cancillería, Ismail Bagaei, mientras que los medios estatales se han limitado a difundir reportes textuales sobre la supervivencia del presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en una foto de archivo. ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Por su parte, el Ejecutivo validó la operatividad del presidente Pezeshkian mediante un pronunciamiento oficial de condena por la muerte de 83 niñas en Minab, al tiempo que su círculo familiar confirmó que el mandatario salió ileso de un intento de asesinato durante los bombardeos, los cuales sí cobraron la vida de dos comandantes militares en la capital.

12:35 | Hizbulá llama a la resistencia

El grupo chií libanés Hizbulá condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a los países de Oriente Medio a resistir.

En un comunicado, el grupo chií condenó lo que calificó de "intentos para crear entidades agotadas fáciles de controlar y dominar", al tiempo que alabó "la resistencia de Irán" tras décadas de sanciones, amenazas y ataques y "la unidad y la determinación del pueblo iraní".

Hizbulá expresó su "plena solidaridad" con los dirigentes y la población iraní y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio "que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos".

Asimismo, advirtió que ignorar la amenaza podría tener "graves consecuencias para todas la región".

En el comunicado, Hizbulá calificó los ataques de agresión "tiránica", "criminal" y "traicionera" cuyo objetivo es someter a Irán y a su pueblo, obligarlo a rendirse y negarle "su derecho legítimo a desarrollar capacidades nucleares pacíficas y misiles defensivos". Según el grupo chií, la disputa nunca ha sido el programa nuclear de Irán, sino más bien "la negativa a tolerar un Estado fuerte y autosuficiente que defiende su soberanía en la región".

12:22 | Reacciones internacionales y fractura del bloque diplomático

Las operaciones militares provocaron pronunciamientos oficiales de diversas naciones, evidenciando una división en el manejo del conflicto internacional.

El Gobierno de Rusia condenó las acciones de Washington catalogándolas como una agresión armada planificada contra un Estado soberano, mientras que la Cancillería de China exigió el cese inmediato de las maniobras para sostener la estabilidad en la región asiática. Desde el bloque europeo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, rechazaron la vía balística, argumentando que agrava el orden internacional.

En contraste, el ministro canadiense Mark Carney respaldó la operatividad de Estados Unidos como mecanismo para frenar el desarrollo nuclear del régimen iraní. Lo mismo hizo Argentina.

11:45 | Supervivencia de la cúpula gubernamental en Teherán

Frente a la censura impuesta en las zonas de impacto y los rumores de descabezamiento del régimen, la diplomacia iraní transparentó el estado de sus autoridades. El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, confirmó que el líder supremo Ali Jameneí sobrevivió a las incursiones aéreas ejecutadas sobre la capital.

El funcionario detalló a la cadena internacional NBC News que el balance operativo de sus filas de seguridad registra la muerte de dos comandantes militares, asegurando que el resto de los altos cargos mantienen el control administrativo del Estado.

Ayatollah Ali Khamenei ABEDIN TAHERKENAREH

11:00 | Desabastecimiento preventivo y colapso urbano en Jerusalén

El lanzamiento de al menos seis oleadas de misiles desde territorio iraní alteró el orden civil y comercial en Israel. Las sirenas antiaéreas obligaron a multitudes a abandonar los espacios públicos en Tel Aviv y Jerusalén, provocando compras de pánico en el sector de la Ciudad Vieja. La población civil palestina e israelí acaparó víveres de primera necesidad, como agua y arroz, ante la incertidumbre operativa de la jornada. A nivel militar, el Ejército de Israel emitió un comunicado asegurando que sus escuadrones aéreos frustraron el ingreso de proyectiles desde el oeste de Irán y desmantelaron lanzaderas activas.

Evacuaciones y tráfico pesado se reportan en las calles de Teherán. ABEDIN TAHERKENAREH /EFE

Israelíes evacúan edificios. ATEF SAFADI / EFE

10:15 | Expansión del conflicto armado hacia el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la ampliación de sus objetivos balísticos hacia la infraestructura estadounidense emplazada en naciones vecinas. El cuerpo paramilitar atacó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Baréin, junto a bases operativas en Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La ofensiva también alcanzó posiciones en Arabia Saudí, nación que condenó la incursión. Por su parte, las cancillerías de Doha y Abu Dabi advirtieron que ejecutarán todas las medidas necesarias para proteger su soberanía territorial frente a la escalada regional.

09:30 | La aritmética de la crisis civil en la escuela de Hormozgan

El Ministerio de Educación de Irán transparentó el mayor impacto a no combatientes de la jornada, catalogando el bombardeo extranjero como una agresión "salvaje". Al menos 53 niñas fallecieron y otras 48 personas resultaron heridas tras el impacto de misiles en un recinto educativo de la ciudad sureña de Minab. El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, detalló que la escuela albergaba a 170 estudiantes al momento del ataque. Actualmente, equipos de rescate estatales ejecutan labores de remoción de escombros e identificación de víctimas en la zona cero.