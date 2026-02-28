Stephanie Cayo, el posible nuevo amor de Alejandro Sanz

La cercanía pública alimenta las sospechas de relación entre la actriz y el cantante español

En el más reciente concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional en Lima, no solo la música fue protagonista. Uno de los momentos que más comentarios generó fue el abrazo, especialmente cercano y cariñoso, que el intérprete le dio a la actriz Stephanie Cayo.

(Te invitamos a leer: Don Day ya decidió cómo llamará a su hijo: el significado de Diamond)

El gesto encendió las redes sociales. Mientras algunos celebraron lo que podría ser el inicio de una nueva relación, otros centraron la conversación en la diferencia de edad: ella tiene 37 años y él 57, es decir, 20 años de distancia.

Brenda se confiesa: así fue el sueño llamado Viña del Mar Leer más

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, para muchos seguidores esta demostración pública fue suficiente para dar por confirmado el supuesto romance.

Desde hace semanas circulaban rumores, alimentados por mensajes y muestras de cercanía en redes sociales, donde ambos presumían su amistad con naturalidad. Ahora, a juzgar por las imágenes, ya no parecen ocultar lo cómodos que se sienten juntos.

No es la primera vez que se les ve compartiendo. El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, Stephanie asistió a otro concierto del cantante y se fotografió con el círculo cercano y parte de su equipo.

El historial amoroso de Sanz

Alejandro Sanz, una de las figuras más influyentes del pop en español, mantiene un historial sentimental que ha sido ampliamente seguido por la prensa del espectáculo. Entre sus relaciones más conocidas figuran la modelo mexicana Jaydy Michel, madre de su hija Manuela; Raquel Perera, con quien estuvo casado y tuvo dos hijos; la artista plástica Rachel Valdés; y más recientemente la actriz española Candela Márquez.

Actualmente, el cantante se encuentra de gira con ¿Y Ahora Qué? World Tour y también estrenó la serie documental Cuando nadie me ve. En el plano musical, ha colaborado recientemente con artistas como Rels B, Carín León, Grupo Frontera, Shakira, Manuel Turizo, Elena Rose y Emilia.

¿Quién es la peruana?

Por su parte, Stephanie Cayo inició su carrera desde muy pequeña en comerciales y luego en la telenovela Travesuras del Corazón. Más adelante participó en producciones como Tiempo Final y Doña Bella, y en teatro dio vida a Roxie Hart en el musical Chicago en Bogotá. En 2015 formó parte de Club de Cuervos, donde interpretó a Mary Luz.

Además de actriz, es cantante. En 2011 lanzó el álbum Llegaré y también presentó el sencillo Let Me Go, junto a Sebastián Llosa.

El talento artístico también corre por su familia: sus hermanas Fiorella Cayo y Bárbara Cayo son reconocidas figuras de la televisión peruana.

Antes de que su nombre volviera a sonar por su cercanía con Alejandro Sanz, Stephanie estuvo en el foco mediático por su matrimonio con Chad Campbell, del que se separó en 2021, y por su relación intermitente con el actor español Maxi Iglesias.

Ahora, su aparición en Lima junto al cantante español vuelve a colocarla en el ojo del huracán. Previamente ella estuvo en la presentación de Sanz en Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!