Day
Don Day, el exchico reality y actor.Instagram Don Day

Don Day ya decidió cómo llamará a su hijo: el significado de Diamond

Aunque el nombre del bebé es Lucca Emilian, su padre planea decirle Diamond

El exchico reality Diego Álvarez, conocido en redes como Don Day, el Diamante, ya tiene listo el apodo para su primer hijo con la salvadoreña Elizabeth Cader. Aunque el bebé llevará por nombre Lucca Emilian, su papá asegura que lo llamará Diamond, diamante en inglés, en referencia a la forma en que él mismo se identifica ante sus seguidores.

(Te invitamos a leer:   Silvana vuelve a los escenarios nacionales)

Diamond es un nombre de origen inglés, asociado a la piedra preciosa valorada por su belleza, rareza y dureza. Es un nombre neutro, utilizado tanto para niños como para niñas, y se ha popularizado en tiempos recientes.

Don Day y Elizabeth Cader.

Don Day ya es papá con Elizabeth Cader: “Hoy ya somos una familia”

Leer más

Para ella será su segundo hijo. La actriz, recordada por la serie Los García, ya es madre de Liahna, fruto de una relación anterior.

Ahora vendrá el matrimonio

La pareja se comprometió en junio de 2025 durante un viaje a los parques Disney. En ese momento, la idea era celebrar la boda ese mismo año. Sin embargo, tras confirmar el embarazo el 1 de septiembre, decidieron que el matrimonio puede esperar.

La historia de amor entre Don Day y Elizbabeth comenzó en 2021, cuando coincidieron en el reality El Poder del Amor, grabado en Turquía.

Antes de esta nueva etapa, la pareja enfrentó la pérdida de un embarazo en 2024.

Don Day debutó en TikTok en el 2020 con un video titulado: Estamos locos.

