Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

MAQUILLAJE
Varias marcas de maquillaje y champú de Colombia se venden en Ecuador.Archivo/Expreso

Estos son los productos colombianos afectados por el arancel del 50 % en Ecuador

Las importaciones desde Colombia ya cayeron hasta 69 % en valor con la tasa del 30 %

Desde el domingo 1 de marzo de 2026, los productos que ingresen a Ecuador desde Colombia deberán pagar una tasa aduanera del 50 %. A su vez, las autoridades colombianas anunciaron que analizan aplicar el mismo porcentaje a las exportaciones ecuatorianas e incluso ampliar la lista de productos sujetos a la sobretasa.

TE IVITAMOS A LEER: Transportistas del Carchi anuncian paro por crisis comercial con Colombia

¿Qué es lo que más compra Ecuador a Colombia?

Según datos de la Cámara Ecuatoriano Colombiana, los principales productos importados en 2024 fueron los farmacéuticos y artículos de tocador, que sumaron 384 millones de dólares. Le siguen los productos químicos (215 millones de dólares) y, en tercer lugar, los alimentos elaborados (178 millones de dólares).

En el caso de los medicamentos, Mario Ayala, gerente de Farmalaya, explicó a Diario EXPRESO que no es posible subir los precios porque la ley establece techos regulados. A su criterio, el nuevo escenario también abre espacio para una mayor participación de la producción nacional.

La lista de productos que Ecuador compra a Colombia incluye además:

  • Productos mineros elaborados

  • Productos agropecuarios no alimenticios elaborados

  • Materias primas elaboradas para la agricultura

  • Materiales de construcción elaborados

  • Vestuario y otras confecciones textiles

  • Equipo rodante de transporte

  • Vehículos

  • Máquinas y aparatos de uso doméstico

  • Bebidas

  • Adornos

  • Alimentos para animales
RELACIONADAS

Un castigo para la empresa formal

El impacto ya se refleja en las cifras. La Cámara de Comercio de Guayaquil advirtió que la tasa de seguridad castiga a las empresas formales al elevar sus costos de operación. Colombia es el principal socio comercial sudamericano de Ecuador, con un intercambio que supera los 1.800 millones de dólares.

puerto de Guayaquil

Empresarios de Ecuador y Colombia exigen diálogo ante aranceles del 50 %

Leer más

Según el gremio, más de 7.600 importadores ecuatorianos registran un impacto directo, mientras que el efecto indirecto podría alcanzar al menos al doble de empresas a través de las cadenas de distribución, manufactura y comercio minorista. Estas compañías enfrentan incrementos inmediatos de hasta 50 % en el costo de reposición de inventarios, lo que reduce márgenes, deteriora su competitividad y compromete la sostenibilidad financiera y el empleo.

Entre el 2 y el 21 de febrero, cuando la tarifa era del 30 %, las importaciones desde Colombia ya cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones frente al mismo período del año anterior. Un aumento al 50 %, según el gremio, pondría en peligro el comercio bilateral.

La Cámara también alertó que la medida termina afectando al consumidor ecuatoriano. Al tratarse de bienes de consumo e insumos productivos relevantes, el alza arancelaria se traslada a los precios finales en alimentos, medicamentos, materiales de construcción y otros bienes esenciales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.

RELACIONADAS

Por ello, el sector empresarial solicitó al Gobierno revisar la medida y priorizar mecanismos alternativos de resolución del conflicto que permitan salvaguardar la seguridad nacional sin comprometer la sostenibilidad del comercio formal, el empleo y la capacidad de compra de los ecuatorianos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro: "Eliminar el comercio legal entre países solo ayuda a los narcotraficantes"

  2. Estos son los productos colombianos afectados por el arancel del 50 % en Ecuador

  3. “El honor no se compra ni se vende”: Noboa en evento por los 197 años del Ejército

  4. Fuerte granizada cubre de blanco varios sectores de Quito este 27 de febrero

  5. Emergencia regional por lluvias: ¿qué deben hacer los GAD tras decreto ejecutivo?

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  3. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone

  4. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  5. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

Te recomendamos