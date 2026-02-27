Estos son los productos colombianos afectados por el arancel del 50 % en Ecuador

Las importaciones desde Colombia ya cayeron hasta 69 % en valor con la tasa del 30 %

Desde el domingo 1 de marzo de 2026, los productos que ingresen a Ecuador desde Colombia deberán pagar una tasa aduanera del 50 %. A su vez, las autoridades colombianas anunciaron que analizan aplicar el mismo porcentaje a las exportaciones ecuatorianas e incluso ampliar la lista de productos sujetos a la sobretasa.

¿Qué es lo que más compra Ecuador a Colombia?

Según datos de la Cámara Ecuatoriano Colombiana, los principales productos importados en 2024 fueron los farmacéuticos y artículos de tocador, que sumaron 384 millones de dólares. Le siguen los productos químicos (215 millones de dólares) y, en tercer lugar, los alimentos elaborados (178 millones de dólares).

En el caso de los medicamentos, Mario Ayala, gerente de Farmalaya, explicó a Diario EXPRESO que no es posible subir los precios porque la ley establece techos regulados. A su criterio, el nuevo escenario también abre espacio para una mayor participación de la producción nacional.

La lista de productos que Ecuador compra a Colombia incluye además:

Productos mineros elaborados

Productos agropecuarios no alimenticios elaborados

Materias primas elaboradas para la agricultura

Materiales de construcción elaborados

Vestuario y otras confecciones textiles

Equipo rodante de transporte

Vehículos

Máquinas y aparatos de uso doméstico

Bebidas

Adornos

Alimentos para animales

Un castigo para la empresa formal

El impacto ya se refleja en las cifras. La Cámara de Comercio de Guayaquil advirtió que la tasa de seguridad castiga a las empresas formales al elevar sus costos de operación. Colombia es el principal socio comercial sudamericano de Ecuador, con un intercambio que supera los 1.800 millones de dólares.

Según el gremio, más de 7.600 importadores ecuatorianos registran un impacto directo, mientras que el efecto indirecto podría alcanzar al menos al doble de empresas a través de las cadenas de distribución, manufactura y comercio minorista. Estas compañías enfrentan incrementos inmediatos de hasta 50 % en el costo de reposición de inventarios, lo que reduce márgenes, deteriora su competitividad y compromete la sostenibilidad financiera y el empleo.

Entre el 2 y el 21 de febrero, cuando la tarifa era del 30 %, las importaciones desde Colombia ya cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones frente al mismo período del año anterior. Un aumento al 50 %, según el gremio, pondría en peligro el comercio bilateral.

La Cámara también alertó que la medida termina afectando al consumidor ecuatoriano. Al tratarse de bienes de consumo e insumos productivos relevantes, el alza arancelaria se traslada a los precios finales en alimentos, medicamentos, materiales de construcción y otros bienes esenciales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.

Por ello, el sector empresarial solicitó al Gobierno revisar la medida y priorizar mecanismos alternativos de resolución del conflicto que permitan salvaguardar la seguridad nacional sin comprometer la sostenibilidad del comercio formal, el empleo y la capacidad de compra de los ecuatorianos.

