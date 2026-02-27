Empresarios de Ecuador y Colombia exigen diálogo ante aranceles del 50 %

El presidente Daniel Noboa defiende la medida que ha tomado para fortalezar la seguridad en la frontera

El sector empresarial de Ecuador y Colombia encendió las alertas y pidió diálogo urgente ante la escalada arancelaria entre ambos países, adoptada —según los gobiernos— para presionar mayores controles de seguridad en la frontera y frenar el paso de droga.

La decisión de Ecuador de subir del 30 % al 50 % el arancel a productos colombianos desde el 1 de marzo de 2026 provocó una reacción inmediata de los gremios. La Federación Ecuatoriana de Exportadores advirtió que al menos 40.000 empleos ecuatorianos están en riesgo como consecuencia directa de la restricción comercial.

El gremio recordó que Colombia es el quinto destino más relevante para las exportaciones no petroleras ecuatorianas, con envíos que superan los 65 millones de dólares mensuales. Sin embargo, ya se reportan suspensiones de contratos por parte de compradores colombianos, mayores sobrecostos logísticos y un clima de incertidumbre que golpea a productores, exportadores y trabajadores.

FEDEXPOR sostuvo que las medidas arancelarias no resuelven los desafíos de seguridad en la frontera. Por el contrario, debilitan el comercio formal y dejan espacio para el contrabando y las economías ilegales. Aunque el gremio respalda el fortalecimiento de controles, considera que una frontera segura se construye con cooperación binacional y un intercambio formal abierto.

Preocupación por la escalada comercial

El llamado al diálogo también fue respaldado por el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones manifestaron su profunda preocupación por la escalada comercial y sus efectos en el empleo, la producción, la inversión y las cadenas regionales de valor.

“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros con grandes consecuencias”, señalaron, al advertir que nuevos incrementos podrían agravar la situación económica en ambos lados de la frontera. Los empresarios reiteraron su disposición a contribuir técnicamente a una solución que preserve una relación comercial histórica y estratégica.

Presidente Noboa defiende la medida de aranceles con Colombia

Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa defiende la medida con cifras. En entrevista con Radio Centro, aseguró que el país destina alrededor de 400 millones de dólares adicionales para enfrentar la crisis de seguridad.

Según datos oficiales, en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos las muertes violentas bajaron 33 % en febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025. El Mandatario vinculó esa reducción al refuerzo de controles y a las decisiones adoptadas en materia comercial y de seguridad.

Noboa reconoció que Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, pero subrayó que es el país con el mayor déficit en la balanza bilateral, que bordea los 1.100 millones de dólares en bienes. Además, informó que se han recaudado 13 millones de dólares con la tasa aplicada a las importaciones colombianas, recursos que serán destinados a fortalecer la seguridad.

Así, mientras los empresarios insisten en que el empleo y la estabilidad productiva están en juego, el Gobierno sostiene que las cifras de seguridad y recaudación respaldan una medida que, por ahora, mantiene en tensión la relación comercial entre ambos países.

