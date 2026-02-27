L’Oréal-UNESCO 2026 premiará científicas STEM con USD 10.000

Convocatoria regional reconoce a investigadoras de Ecuador, Colombia y Perú en medio de brechas de género en ciencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el programa de L’Oréal Groupe y UNESCO abrió la convocatoria al Premio Regional L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia” 2026, una iniciativa que busca fortalecer el liderazgo femenino en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El lanzamiento oficial en Ecuador se realizó el jueves 19 de febrero, a las 10:00, en la Universidad Espíritu Santo (UEES), en Samborondón, con el respaldo académico de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad del Rosario.

Brechas persistentes en STEM

Según cifras de la UNESCO, solo el 33% de los investigadores a nivel mundial son mujeres. La participación femenina disminuye conforme avanzan en su carrera científica, especialmente en áreas como ingeniería, inteligencia artificial y ciencias aplicadas.

En América Latina, la situación mantiene desafíos estructurales. Un estudio de L’Oréal Groupe, en alianza con IPSOS Napoleón Franco en Colombia, Perú y Panamá, evidenció que las principales barreras para las mujeres en STEM se concentran en el acceso al mercado laboral, el ambiente de trabajo y las oportunidades de crecimiento profesional.

Aunque el número de mujeres graduadas ha crecido, solo una de cada tres logra avanzar hacia el doctorado. Además, factores como la maternidad continúan afectando su estabilidad laboral en el sector científico.

La investigación también reveló que apenas el 53% de las mujeres considera que las remuneraciones en STEM reflejan su talento y aporte, frente al 69% de los hombres. Solo el 60% percibe un trato igualitario en el entorno laboral, lo que evidencia la necesidad de generar condiciones más equitativas.

Un reconocimiento con impacto regional

El programa L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia”, creado en 1998, ha reconocido a más de 4.700 investigadoras en 140 países.

La convocatoria regional 2026 estará abierta desde el 11 de febrero a las 14:00 hasta el 15 de mayo a las 14:00 (hora local de Bogotá, Quito y Lima). Se premiará a tres investigadoras —una por Colombia, Ecuador y Perú— con un subsidio de USD 10.000 cada una, destinado a fortalecer sus proyectos científicos, adquirir equipos, financiar trabajo de campo o acelerar la aplicación de sus hallazgos.

Requisitos para postular

Las aspirantes deberán:

Tener nacionalidad colombiana, ecuatoriana o peruana (por nacimiento o naturalización).

Estar reconocidas con sexo mujer en su documento de identidad.

Haber cursado o finalizado un doctorado (desde segundo año o concluido en los últimos 10 años).

Ser investigadora principal de un proyecto científico en disciplinas STEM.

Desarrollar el proyecto en una universidad o centro de investigación de alguno de los tres países participantes.

