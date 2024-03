El homenaje a la mujer se vive en diversos escenarios de la ciudad

Una participación silenciosa y otra con mayor exposición. Son las dos caras de la moneda de quienes se abren espacio en el mundo del voluntariado y en el área cultural. Entre conferencias, reconocimientos e historias de lucha se plasma la agenda de organizaciones sociales, para conmemorar a la mujeres.

Tal es el caso de la Asociación Coordinadora del Voluntariado (Acorvol), quien rinde tributo a las presidentas de las instituciones afiliadas por su trayectoria en el bienestar social de sus trabajos en campo. También se prevé el aporte de una charla magistral.

Su presidenta, María Delia García Jouvin, afirma que el proceso es significativo y digno de exaltar, pero eso no significa que se deba bajar la guardia. “Continuar el legado de estos 50 años de trayectoria y seguir construyendo historias de solidaridad entre todos; hombres y mujeres voluntarias, deben seguir construyendo un camino hacia la igualdad basado en los derechos humanos, la eliminación de los estereotipos y roles de género”, expresa la titular.

En ese camino aparece Xiomara Errázuriz, guayaquileña y madre de familia que dedica su vida al arte. En 2021, su nombre se dio a conocer en el mundo artístico, aunque sus trabajos vienen plasmándose desde tiempo atrás. En pandemia decidió participar en el Salón de la Mujer, un concurso organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas (CCNG), donde ella junto a otra compañera ganaron bajo las propuestas plásticas que recordaban a los femicidios y ataques que sufrieron las mujeres.

Errázuriz obtuvo Mención de Honor en el X Salón De Pintura “Jóvenes Valores” del Teatro Centro de Arte, en el 2016. Un año después (2017) la artista recibió Mención de Honor en el Festival de Artes al Aire libre FAAL del Municipio de Guayaquil.

“Tantas historias sobre mujeres que la pasaban mal en sus casas que busqué más sobre ellas y plasmé la idea de retratarlas desde la técnica óptica”, cuenta la artista. Ella es fiel testigo de que el querer es poder y que no hay obstáculos que detenga las ganas de lograr los sueños. “Un mensaje en este día importante para las mujeres es que no hay nada que las pueda detener. En mi caso, soy madre de tres hijos, soy esposa y me di la oportunidad de hacer lo que me gusta. Sí se puede si realmente se lo quiere”, aconseja.

PROGRAMA En el MAAC se desarrolla un panel con mujeres indígenas, montuvias y afro. Ellas contarán sobre sus experiencias de vida, labor cultural y retos que han enfrentado desde su diversidad étnica.

El terreno es complicado para las mujeres, asegura la artista visual, quien, además, ha sido testigo de concursos y espacios donde los cupos son tomados -en su mayoría- por hombres. "No entiendo porque lo sea, pero siempre hay más hombres. Es un espacio difícil para las mujeres y estoy segura que eso puede cambiar", acota.

Otro de los eventos es el conversatorio ‘Reflejos: patrimonio cultural, arte y mujeres’ que se desarrollará el próximo miércoles 13 de marzo. Mientras que, la charla dirigida a mujeres jóvenes, adultas, artistas y profesionales, se la dará hoy en las instalaciones de la institución. María Lorena Peña, artista visual y ponente de la charla investiga la memoria entorno a la ‘Villa Rosita’ cultural del país.

