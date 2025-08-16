Expreso
Al finalizar el conteo realizado por técnicos de la Policía Nacional se confirmó que la cifra ascendía a cerca de 600.000 dólares.

Operativo en La Aurora termina con hallazgo de 600.000 dólares: esto se sabe

La intervención operativo Apolo III estuvo dirigido contra la organización criminal Los Águilas

Un total de 600.000 dólares en efectivo fue encontrado dentro de una maleta roja durante un operativo policial realizado en dos urbanizaciones de La Aurora, en el cantón Daule, provincia del Guayas. El hallazgo fue confirmado por el Gobierno tras 24 horas de investigaciones, según informó el ministro del Interior, John Reimberg. 

(Te puede interesar: Hallan maleta con más de 50.000 dólares durante allanamiento en vivienda de La Aurora)

La intervención se llevó a cabo la madrugada del viernes 15 de agosto como parte del operativo Apolo III, dirigido contra la organización criminal Los Águilas. Uno de los allanamientos se efectuó en una mansión ubicada en una urbanización de alta plusvalía, donde además se encontró un altar dedicado a la Santa Muerte. 

Inicialmente se estimó que la maleta contenía alrededor de 100.000 dólares, pero tras el conteo oficial realizado por técnicos de la Policía Nacional, se confirmó que la cifra ascendía a cerca de 600.000 dólares. En el inmueble fueron aprehendidos Hernán y Alexandra esta última identificada como cabo primero de la Policía Nacional en servicio activo y actualmente con permiso de maternidad.

RELACIONADAS
La intervención se llevó a cabo la madrugada del viernes 15 de agosto como parte del operativo Apolo III, dirigido contra la organización criminal Los Águilas.

La Fiscalía formuló cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

La Fiscalía formuló cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al considerar que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del dinero. El juez dictó prisión preventiva para Hernán y arresto domiciliario para la agente policial, en aplicación de normas que protegen a mujeres en periodo de lactancia. 

(Sigue leyendo: Operativo masivo en Daule tras matanza en La Aurora: esto fue lo que ocurrió | VIDEO)

El ministro Reimberg advirtió que el Ministerio del Interior denunciará a jueces que favorezcan a procesados por delitos graves, y reiteró que se mantendrán vigilantes ante la actuación judicial en este caso. “Es una cifra que llama la atención”, expresó, al tiempo que pidió celeridad en las investigaciones para determinar el origen de los fondos.

El operativo dejó un total de 19 detenidos en Daule, Playas y Naranjal, y se incautaron armas de fuego, drogas, vehículos, chalecos antibalas, teléfonos móviles y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.

