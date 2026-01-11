Armas, contratos y crimen organizado: alias Marino fue proveedor del Estado

Ser cabecilla de una banda no impidió a que Stalin Olivero, alias Marino, opere legalmente en el sector de la guardianía

Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, fue señalado por John Reimber, ministro del Interior, como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos, con presencia en el sur de Guayaquil y vinculación con actividades de narcotráfico, sicariatos y extorsiones.

Investigaciones periodísticas de Ecuavisa y Conectas han documentado que, además de su perfil criminal, Olivero estuvo vinculado a empresas de seguridad privada, lo que le permitió figurar como contratista del Estadoa través de compañías como Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda.

Empresas de seguridad vinculadas a alias “Marino”

¿Quién era Stalin Rolando Olivero, "objetivo de alto valor" asesinado en Isla Mocolí? Leer más

Una de las compañías donde Olivero fue relacionado es Vigpromax Cía. Ltda., dedicada a servicios de seguridad, investigación y guardianía. En 2022, Marino adquirió parte de esta empresa, que ya estaba habilitada para participar en procesos de contratación pública. Como proveedor estatal, Vigpromax logró adjudicarse al menos un contrato con la Empresa de Agua Potable Hidroplayas EP, por servicios de seguridad y guardianía por aproximadamente 90 665 dólares .

Además, como empresa de seguridad privada, Vigpromax obtuvo permisos oficiales para porte de armas, autorizando que su personal y operaciones incluyan armamento en el ejercicio de sus funciones, con casi un centenar de armas registradas bajo ese permiso mientras Olivero aún figuraba como accionista.

Contratos con el sector público

El contrato de Vigpromax con Hidroplayas figura en el sistema oficial de contratación pública del Ecuador, donde la empresa fue adjudicada en un proceso de subasta inversa electrónica para servicios de vigilancia en las instalaciones de la entidad. El acceso a estos mecanismos y la ausencia de inhabilidades formales permitieron a la empresa competir legalmente, aun cuando uno de sus accionistas estaba bajo investigación policial.

Muerte de alias Marino en Mocolí Golf Club

RELACIONADAS Estas son las empresas relacionadas a alias Negro Tulio y el Municipio de Durán

La noche del 7 de enero de 2026, Stalin Olivero Vargas, alias Marino, fue asesinado en un ataque armado en la urbanización exclusiva Mocolí Golf Club, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, provincia del Guayas. Sicarios fuertemente armados irrumpieron en la cancha deportiva donde se encontraba jugando fútbol junto con otras personas y lo ejecutaron junto a otras dos víctimas más. El ataque fue registrado por cámaras de seguridad, que muestran cómo los agresores identificaron a sus objetivos antes de disparar.

Las autoridades confirmaron que Marino era considerado un objetivo de alto valor por parte de la Policía Nacional por su liderazgo en Los Lagartos y que el hecho podría relacionarse con disputas entre organizaciones criminales, incluida la hipótesis de que intentaba vincularse con otra banda rival, Los Lobos.

Los infiltrados de cuello blanco Leer más

Debate público y control en contrataciones

La falta de filtros de control en la contratación pública, especialmente cuando las empresas adjudicadas prestan servicios de seguridad que implican el uso de armas y están asociadas a cabecillas de grupos delictivos, constituye una de las principales falencias del sistema de seguridad.

En ese contexto, entre el 5 y el 7 de febrero de 2025, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en 11 empresas de seguridad privada en Guayaquil, durante el cual se incautaron más de 160 armas y cerca de 1.500 municiones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!