Ecuador sub-17 femenina apunta al Mundial de Marruecos

La selección femenina sub-17 de Ecuador entrena en Daule con la mira puesta en el Sudamericano de Paraguay 2026

Las selecciones femeninas de fútbol de Ecuador no paran. Hace pocos días la sub-20 logró la clasificación al Mundial de Polonia y ahora la selección femenina sub-17 intensifica su preparación para el Sudamericano de Paraguay 2026.

El equipo dirigido por el entrenador Víctor Idrobo trabaja en el Centro Técnico Dusan Draskovic, ubicado en el sector de Daule, donde el plantel realiza concentraciones y partidos amistosos como parte de su preparación.

Durante estos días la Tricolor ha enfrentado a la selección de Chile en encuentros de preparación y volverá a medir fuerzas en un nuevo amistoso.

Víctor Idrobo es el entrenador de la selección femenina Ecuador Sub-17. Cortesía FEF

La misión: clasificar al Mundial femenino Sub-17

El Sudamericano Femenino Sub-17 se disputará en Paraguay del 24 de abril al 9 de mayo de 2026, torneo que entregará cuatro cupos al Mundial femenino de la categoría.

Ecuador integra el grupo B junto a Brasil, Perú, Venezuela y Uruguay, selecciones que buscarán avanzar a la fase final. El entrenador Víctor Idrobo aseguró que el equipo llega con conocimiento de sus rivales gracias al proceso que llevan trabajando desde hace varios años.

“Venimos trabajando varios años juntos y tenemos información de todos los rivales, por lo que analizamos con tranquilidad a cada selección que enfrentaremos”, explicó el técnico.

Idrobo destacó que el objetivo del equipo es competir en cada partido y pelear por la clasificación.

“Vamos a dar pelea en cada uno de los partidos para conseguir los objetivos que nos hemos trazado como equipo”, afirmó el estratega.

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El gran objetivo de la selección ecuatoriana es obtener uno de los boletos al Mundial femenino Sub-17 que se disputará en Marruecos en noviembre de 2026. “La idea es jugarnos la clasificación al Mundial. Es un torneo exigente y debemos afrontarlo con la mentalidad y la actitud necesarias para superar a cada rival”, señaló Idrobo.

El entrenador también destacó el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano y el trabajo en los procesos formativos.

“Estamos muy orgullosos de lo que hicieron las jugadoras de las categorías 2006 y 2007, que están cambiando la historia del fútbol femenino en el país”, resaltó.

Además, adelantó que próximamente se definirá la lista oficial de futbolistas. “Estamos próximos a anunciar a las 22 jugadoras que representarán al país. Tenemos talento y herramientas para trabajar”, agregó.

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Anahí Vargas y la ilusión de llegar al Mundial

La volante ofensiva Anahí Vargas, jugadora de Independiente del Valle, también habló sobre el trabajo que realiza la selección ecuatoriana.

“Las compañeras estamos muy compactas y trabajando fuerte. Sabemos que será un torneo muy difícil y debemos ser intensas para enfrentar a todos los equipos”, comentó la futbolista.

¡Entrenando siempre al más alto nivel! pic.twitter.com/AmAR1AInGG — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 14, 2026

Vargas también describió su estilo dentro del campo de juego: “Soy una jugadora agresiva, me gusta jugar por dentro y acompañar mucho al equipo”, explicó.

La mediocampista destacó el ambiente competitivo dentro del grupo que busca clasificar al Mundial.

“Somos chicas que disfrutamos lo que hacemos. Estamos felices de estar aquí y todas trabajamos para estar entre las 22 convocadas”, concluyó.

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