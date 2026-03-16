¿Qué pasó con Kendry Páez en River? Salió tras asistir y su DT explicó el motivo

En su segunda titularidad, la joya ecuatoriana empieza a ganar protagonismo en el fútbol argentino

El nombre de Kendry Páez empieza a escucharse cada vez con más fuerza en Argentina. El joven talento ecuatoriano volvió a dejar huella con River Plate, esta vez con una asistencia que abrió el camino en la victoria 2-1 sobre Sarmiento, club donde milita el arquero ecuatoriano Javier Burrai. Pero salió del partido para el segundo tiempo y eso alerto a sus seguidores, que se preguntaron que mismo pasó.

Fue la segunda titularidad consecutiva para el ofensivo tricolor y otra oportunidad para demostrar por qué su talento genera tanta expectativa. Páez no tardó en hacerse notar en el campo: con visión y precisión, levantó la cabeza y envió un centro perfecto al corazón del área. Allí apareció Sebastián Driussi, quien conectó el balón para marcar el 1-0 y desatar la celebración en el equipo millonario.

la asistencia de gol de Kendry Páez

Mucha calidad en el medio campo

Tabla de posiciones de la LigaPro, tras el empate entre Guayaquil City y Barcelona SC Leer más

La jugada rápidamente se volvió tema de conversación en medios y redes sociales en Argentina. No solo por la calidad del centro, sino porque refleja una de las principales virtudes del ecuatoriano: su capacidad para leer el juego y generar peligro con el último pase.

Durante el primer tiempo, Páez mostró movilidad, inteligencia para asociarse y personalidad para pedir la pelota. En varios pasajes del encuentro se lo vio participativo en la elaboración ofensiva, algo que su entrenador considera fundamental para el funcionamiento del equipo.

No es para asustarse lo de Kendry Páez

Kendry Páez en entrenamiento de River Plate. CORTESIA

Sin embargo, cuando River volvió al campo para disputar el segundo tiempo, el ecuatoriano ya no estaba. Su salida generó inquietud entre los hinchas y también entre los seguidores del fútbol ecuatoriano.

La explicación llegó minutos después desde el propio entrenador, Eduardo Coudet, quien llevó tranquilidad al aclarar que la sustitución se debió a un golpe y no a una lesión de gravedad.

“Tenía un golpe”, explicó el técnico, descartando cualquier problema mayor. Además, el estratega detalló por qué considera clave el rol de Páez dentro del esquema del equipo. Según explicó, busca un jugador que pueda asociarse en el juego interno y aportar creatividad en los últimos metros.

Coudet también destacó la idea táctica de utilizar al ecuatoriano como una especie de segunda punta, con libertad para pisar el área y al mismo tiempo participar en la construcción de las jugadas ofensivas.

Más allá de su salida anticipada, la actuación dejó buenas sensaciones. En apenas su segundo partido como titular con River Plate, Kendry Páez ya comienza a marcar diferencias y a demostrar que su talento puede convertirse en un factor importante en el fútbol argentino.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!