Jair Collahuazo al FC Kudrivka: El defensor ecuatoriano llega a Ucrania

El ecuatoriano de 20 años vivirá su primera experiencia en Europa tras su paso por Emelec y New York Red Bulls II.

El zaguero ecuatoriano Jair Collahuazo comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional. A sus 20 años, el defensor central fue anunciado como nuevo jugador del FC Kudrivka, institución que compite en la Ukrainian Premier League. La noticia fue confirmada por el propio club este sábado 14 de marzo, que apuesta por el talento joven del futbolista tricolor para reforzar su línea defensiva.

El fichaje marca la primera experiencia de Collahuazo en el fútbol europeo, un salto importante en su proceso de crecimiento profesional.

El defensor llega tras un recorrido que lo llevó por distintas etapas en el continente americano antes de dar el salto al balompié del Viejo Continente. Hasta octubre de 2025, Collahuazo formó parte del plantel del C.S. Emelec, equipo en el que se formó y desde donde salió como jugador libre en busca de nuevas oportunidades. Posteriormente recaló en el New York Red Bulls II, filial del club de la MLS, donde vivió una etapa clave para su desarrollo competitivo.

Con el conjunto estadounidense logró uno de los primeros hitos de su carrera al conquistar el título de la MLS Next Pro en noviembre pasado, consolidándose como una de las piezas jóvenes con mayor proyección dentro del plantel.

Simón Cañarte y su última frase en TV: “Barcelona SC, arriba toda la vida” Leer más

El defensor también ganó notoriedad internacional tras su participación con la selección ecuatoriana en el Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023, torneo en el que varios talentos sudamericanos captaron la atención de clubes y visores internacionales.

Con su llegada a Ucrania, Collahuazo se suma al creciente grupo de futbolistas ecuatorianos que militan en ligas europeas. En los últimos años, jugadores como Piero Hincapié, Willian Pacho y Moisés Caicedo —conocido popularmente como el “Niño Moi”— han consolidado la presencia tricolor en el fútbol del continente.

Ahora, Collahuazo buscará seguir ese camino y aprovechar su oportunidad en Europa, con el objetivo de ganar minutos, adaptarse a un nuevo contexto competitivo y continuar proyectando su carrera internacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!