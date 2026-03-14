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Simón Cañarte
Simón Cañarte falleció de un infarto.Archivo

Dolor en el periodismo deportivo: colegas despiden a Simón Cañarte en redes sociales

Docenas de periodistas escribieron anécdotas o mensajes de luto tras la partida del comunicador

La muerte de Simón Cañarte a los 64 años fue un duro golpe para el periodismo deportivo ecuatoriano. La noticia trascendió la mañana de este sábado 14 de marzo del 2026 y rápidamente generó reacciones de colegas y amigos. 

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Diego Arcos, Stalin Briones, Francisco Molestina, Alfonso 'Pocho' Harb, Mario Canessa, fueron algunos des los que se hicieron eco en redes sociales sobre este sorpresivo fallecimiento. Cañarte venía peleando contra una enfermedad hace unos años atrás, pero fue un infarto lo que le quitó la vida. Hasta la noche del viernes 13 de marzo estuvo trabajando.

"Ha fallecido Simón Cañarte el periodismo guayaquileño está de luto QEPD querido amigo", escribió Mario Canessa, dueño del grupo Caravana, que también dio su pésame como compañía. "Quienes conformamos Grupo Caravana expresamos nuestro sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de Simó Raúl Cañarte Rendón", puso en redes. 

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"Fue, sin duda, el primer partner con el que hice “click” trabajando. Con el que podíamos salir del canal y seguir conversando como amigos. Era fácil. Natural, Simón era honesto y auténtico", fue parte del extenso texto que escribió Diego Arcos sobre Cañarte.

Todos los mensajes de periodistas a Simón Cañarte

¿Quién era Simón Cañarte? 

Cañarte llevaba el fútbol en la sangre. Era hijo de Simón Cañarte Arboleda, recordado por haber sido el primer goleador en la historia de los torneos nacionales del Ecuador en 1957 con Barcelona SC. Esa herencia futbolera marcó su camino en el periodismo.

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Durante décadas trabajó en radio y televisión, siempre con un estilo particular: combinar el análisis futbolero con su otra gran pasión, la salsa. Ese sello lo acompañó en varios programas, donde mezclaba comentarios deportivos con música, creando un espacio diferente para la audiencia.

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