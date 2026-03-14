Dolor en el periodismo deportivo: colegas despiden a Simón Cañarte en redes sociales

Docenas de periodistas escribieron anécdotas o mensajes de luto tras la partida del comunicador

La muerte de Simón Cañarte a los 64 años fue un duro golpe para el periodismo deportivo ecuatoriano. La noticia trascendió la mañana de este sábado 14 de marzo del 2026 y rápidamente generó reacciones de colegas y amigos.

Diego Arcos, Stalin Briones, Francisco Molestina, Alfonso 'Pocho' Harb, Mario Canessa, fueron algunos des los que se hicieron eco en redes sociales sobre este sorpresivo fallecimiento. Cañarte venía peleando contra una enfermedad hace unos años atrás, pero fue un infarto lo que le quitó la vida. Hasta la noche del viernes 13 de marzo estuvo trabajando.

"Ha fallecido Simón Cañarte el periodismo guayaquileño está de luto QEPD querido amigo", escribió Mario Canessa, dueño del grupo Caravana, que también dio su pésame como compañía. "Quienes conformamos Grupo Caravana expresamos nuestro sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de Simó Raúl Cañarte Rendón", puso en redes.

"Fue, sin duda, el primer partner con el que hice “click” trabajando. Con el que podíamos salir del canal y seguir conversando como amigos. Era fácil. Natural, Simón era honesto y auténtico", fue parte del extenso texto que escribió Diego Arcos sobre Cañarte.

Todos los mensajes de periodistas a Simón Cañarte

Ha fallecido Simon Cañarte el periodismo guayaquileño está de luto QEPD🙏querido amigo pic.twitter.com/bwCOVOVDyw — mario canessa oneto (@mariocanessa) March 14, 2026

He recibido una mala noticia, el fallecimiento del periodista Simón Cañarte. Sufrió un infarto en la madrugada. El año anterior tuvo serios problemas de salud. Simón fue una persona honesta, apasionada por Barcelona, propio de sus raíces por su padre y tío. Tuvimos una buena… — Alfonso Xavier Harb Viteri (@pochoharbEC) March 14, 2026

hoy me levanté o me levanto con una noticia na agradable pa el periodismo deportivo a fallecido SIMON CAÑARTE MMMMMMMMMMMMM

que puedo decir que se nos adelantó QDP amigo pic.twitter.com/jw0KItGmXJ — Modesto Tomala (@jeffreymundial) March 14, 2026

Enterarte a la distancia de que partió un viejo amigo, es algo que rompe el alma. No poder estar en el último adiós de Simón Cañarte, es de verdad muy pero muy triste 😥... Descansa en paz mi querido Simon & Garfunkel (como solía decirle) 🙏 #LaSuperHora #CD7 pic.twitter.com/K2he5nXLTX — Aurelio Sánchez (@aureliosanchez1) March 14, 2026

Simón Cañarte ha fallecido, ayer fue su último programa y así se despidió, así fue y así será recordado. Que en paz descanse 🙏🏻 pic.twitter.com/kp7vjS0J8d — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) March 14, 2026

Fue, sin duda, el primer partner con el que hice “click” trabajando.

Con el que podíamos salir del canal y seguir conversando como amigos. Era fácil. Natural, Simón era honesto y auténtico.



Éramos la descripción perfecta de lo que significa conocerse en una cancha: sabíamos… pic.twitter.com/25uL2rpUU0 — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) March 14, 2026

Que tristeza. Que en paz descanse Don Simon Cañarte 🙏 https://t.co/YQay8jrPEE — Juan Carlos Rivera C 🇪🇨 (@RiveraJuanca) March 14, 2026

Ha fallecido Simón Cañarte Rendón mi compañero, mi amigo, mi pana que la vida nos juntó en Radio Rumba para hacer el exitoso programa Rumba y Goles que muchos años lideró la sintonía radial del mediodía.



Adiós mi "panela" de "verdura". pic.twitter.com/AhBOFxKXEc — Stalin Briones (@stalinbriones) March 14, 2026

¿Quién era Simón Cañarte?

Cañarte llevaba el fútbol en la sangre. Era hijo de Simón Cañarte Arboleda, recordado por haber sido el primer goleador en la historia de los torneos nacionales del Ecuador en 1957 con Barcelona SC. Esa herencia futbolera marcó su camino en el periodismo.

Durante décadas trabajó en radio y televisión, siempre con un estilo particular: combinar el análisis futbolero con su otra gran pasión, la salsa. Ese sello lo acompañó en varios programas, donde mezclaba comentarios deportivos con música, creando un espacio diferente para la audiencia.

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