Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo conocerá Barcelona sus rivales en la fase de grupos?

El Ídolo se clasificó tras eliminar a Botafogo y ahora está a la espera de a quien enfrentará en la siguiente ronda

El mundo Barcelona sigue festejando la histórica victoria (1-0 ante Botafogo) y clasificación que logró en Brasil este martes 10 de marzo. Pero ya debe comenzar a pensar en lo que se viene: la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ahí los Amarillos se enfrentarán contra otros tres equipos que los conocerá mediante un sorteo. Y solo los dos mejores avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero se irá a los 16avos de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo conocerá Barcelona a sus rivales en la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay. Ahí los Toreros sabrán contra que otros tres clubes les tocará medirse en esta ronda. Barcelona estará en el bombo 4, por lo que podría caer en el mismo grupos que Independiente del Valle o Liga de Quito, los otros dos ecuatorianos en el torneo.

¿Cuánto dinero aseguró Barcelona por clasificar a la fase de grupos?



Gracias a este pase a la siguiente etapa, los Toreros recibirán, al menos, 3 millones de dólares ya que la organización da un millón por cada partido que el equipo disputa de local (tres en total). Además, Barcelona podría sumar 330 mil dólares adicionales por cada partido que gane en su grupo.

A esos valores hay que sumarle lo que ganarán por las taquillas en cada encuentro en casa. Por lo que el cuadro guayaquileño tendrá ingresos económicos que ayudarán a cubrir todos los gastos del año.

¿Qu´é marcas alcanzó Barcelona tras ganarle a Botafogo?

Según indicó el famoso estadista internacional Misterchip, los Amarillos se convirtieron en el cuarto equipo no brasileño con más triunfos en ese país. Acumula seis al igual que Peñarol y Nacional de Uruguay, el único club por encima es Boca Juniors con nueve.

El otro récord es que es la quinta vez que elimina a un elenco de Brasil en la Copa Libertadores. Consolidándose como el equipo ecuatoriano que más veces lo ha hecho, ya que Liga lo consiguió entres ocasiones e Independiente del Valle solo una. Los Toreros han dejado fuera de este certamen a Palmeiras, Santos, Fluminense, Corinthians y Botafogo.

