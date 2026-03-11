Las dos marcas históricas que alcanzó Barcelona tras eliminar a Botafogo

El Ídolo del Astillero no solo avanzó a la fase de grupos sino que sumó dos récords más a su lista de éxitos

Barcelona venció 1-0 (2-1 en el global) a Botafogo por la vuelta de la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026 y pasó a la fase de grupos. Este logro fue histórico ya que la victoria se dio en territorio brasileño y tras haber empatado 1-1 en Guayaquil. Además, le aseguró varios millones de dólares al elenco Torero.

Pero eso no es todo, el triunfo ante el Fogao en el Nilton Santos también le significó alcanzar dos nuevas marcas en su historia. Es que la grandeza del Ídolo no solo se demuestra en sus títulos sino en sus gestas heroicas como la de la noche del martes 10 de marzo.

¿Qu´é marcas alcanzó Barcelona tras ganarle a Botafogo?

Según indicó el famoso estadista internacional Misterchip, los Amarillos se convirtieron en el cuarto equipo no brasileño con más triunfos en ese país. Acumula seis al igual que Peñarol y Nacional de Uruguay, el único club por encima es Boca Juniors con nueve.

Equipos no brasileños que más partidos han ganado en Brasil por Copa Libertadores:



9 Boca 🇦🇷

6 Peñarol 🇺🇾

6 Nacional 🇺🇾

6 BARCELONA 🇪🇨 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 11, 2026

El otro récord es que es la quinta vez que elimina a un elenco de Brasil en la Copa Libertadores. Consolidándose como el equipo ecuatoriano que más veces lo ha hecho, ya que Liga lo consiguió entres ocasiones e Independiente del Valle solo una. Los Toreros han dejado fuera de este certamen a Palmeiras, Santos, Fluminense, Corinthians y Botafogo.

Equipos ecuatorianos que más veces han eliminado a clubes brasileños en la Copa Libertadores:



5 Barcelona (Palmeiras, Santos, Fluminense, Corinthians y Botafogo)

3 Liga de Quito (Fluminense, Botafogo y São Paulo)

1 Independiente del Valle (Grêmio) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 11, 2026

¿Cuánto dinero aseguró Barcelona por clasificar a la fase de grupos?



Gracias a este pase a la siguiente etapa, los Toreros recibirán, al menos, 3 millones de dólares ya que la organización da un millón por cada partido que el equipo disputa de local (tres en total). Además, Barcelona podría sumar 330 mil dólares adicionales por cada partido que gane en su grupo.

A esos valores hay que sumarle lo que ganarán por las taquillas en cada encuentro en casa. Por lo que el cuadro guayaquileño tendrá ingresos económicos que ayudarán a cubrir todos los gastos del año.

