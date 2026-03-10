Así fue el gol de Céliz para Barcelona SC ante Botafogo en la Libertadores (video)

El argentino Milton Céliz puso la primera del partido de vuelta contra el Fogao. Mira cómo lo hizo en el Milton Santos

Milton Céliz de Barcelona SC celebra un gol este martes, en un partido de clasificación por la Copa Libertadores entre Botafogo y Barcelona SC en el estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro.

Barcelona, obligado a salir a ganar el compromiso para consolidar sus aspiraciones de seguir en la Copa Libertadores, fue el primero en ponerse adelante en el marcador ante Botafogo, en la vuelta de la fase 3, en el duelo en el estadio Nilson Santos de Río de Janeiro este martes 10 de marzo.

Aunque fue el conjunto del Fogao que metió presión ofensiva, fue el equipo dirigido por César Farías que encontró el gol tras su primera incursión hacia el arco rival. En una jugada en conjunto que inició en recuperación de pelota en la mitad de la cancha, fue aprovechada para tomar mal parada la defensa local.

Milton Céliz fue quien convirtió el tanto que puso a celebrar a los amarillos cuando recibió la pelota al filo del área de los brasileños y sacó el remate que venció la portería de Leo Linck al minuto 8 del partido.

GOL DO BARCELONA



🇧🇷 Botafogo 0x1 Barcelona-EQU 🇪🇨



⚽️ Milton Céliz

🅰️ Tomás Martinez



🏆 Conmebol Libertadores | 3ª Fase (Ida: 1x1)

🏟️ Engenhão

📺 @ESPNBrasil / @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/fD9gZZamPy — Futeboleiros (@Futteboleiroos) March 11, 2026

