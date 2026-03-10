¿Qué pasa si Barcelona SC empata con Botafogo?: reglas de desempate en Libertadores

El conjunto amarillo, con la dirección de César Farías, busca la clasificación en en Río de Janeiro, Brasil

Barcelona SC busca acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El camino de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026 llega a un punto de máxima importancia. Tras el amargo empate 1-1 cedido en el Estadio Monumental de Guayaquil el pasado 3 de marzo, el equipo dirigido por César Farías desembarca en Brasil con una misión clara: definir su destino en el Estadio Olímpico Nilton Santos este martes 10.

El gol de Héctor Villalba en la ida no fue suficiente para contener la reacción de un Botafogo que, gracias a Matheus Martins, logró resetear la serie. Ahora, sin la ventaja del "gol de visitante" (regla eliminada en torneos CONMEBOL), el escenario para el conjunto ecuatoriano es de "todo o nada".

La hoja de ruta: Los escenarios para la clasificación de Barcelona SC

Para que el Ídolo del Astillero inscriba su nombre en la fase de grupos del torneo más importante del continente, los cálculos son directos:

Victoria (por cualquier marcador): Es el único camino directo. Un triunfo en suelo brasileño clasifica a Barcelona automáticamente a la fase de grupos.

La serie entre el Ídolo y el Fogao está igualada 1-1. ALEX LIMA

Empate (0-0, 1-1, 2-2, etc.): Al no haber ventaja por goles fuera de casa, cualquier igualdad tras los 90 minutos obligará a definir la serie mediante la tanda de penales.

Derrota: Un traspié en los 90 minutos significaría la eliminación de la Libertadores, relegando al equipo ecuatoriano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Canales dónde ver EN VIVO Botafogo vs. Barcelona SC?

El duelo de revancha entre los ecuatorianos y brasileños se podrá disfrutar por las señales de ESPN, Disney+ (Premium y estándar), Pluto TV (streaming gratis) y el canal de Telefé en YouTube.

Detalles del encuentro entre Botafogo y Barcelona SC

Partido: Botafogo vs. Barcelona SC (Vuelta - Fase 3)

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026

Hora: 19:30 (Ecuador) | 21:30 (Brasil)

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro

