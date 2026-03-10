Noboa habla de corredor humanitario con Kast, pero critica a Petro por falta de apoyo

El presidente quiere impulsar un corredor humanitario para migrantes en la región, pero señaló a Colombia y Venezuela

El presidente Daniel Noboa y su homólogo electo en Chile, José Antonio Kast, en una reunión este 10 de marzo de 2026.

El presidente Daniel Noboa dijo que mantiene conversaciones con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, para implementar un corredor humanitario regional que gestione la crisis migratoria venezolana. No obstante, Noboa advirtió que cualquier esfuerzo logístico será inútil si los gobiernos de Colombia y Venezuela no cooperan, señalando que "si cierran la puerta en el norte", la iniciativa fracasará.

“Uno puede tener un corredor humanitario, pero si le cierran la puerta en un punto, en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo”, dijo Noboa durante su viaje oficial a Chile entre el 10 y el 11 de marzo de 2026 para asistir a la posesión presidencial y "fortalecer las relaciones bilaterales".

Desafío en la frontera norte: Repatriación de presos

Aunque no dio más detalles del corredor humanitario, el mandatario ecuatoriano indicó que otra de sus preocupaciones es la repatriación de aproximadamente 3.000 presos colombianos y venezolanos, medida necesaria para reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El mandatario ecuatoriano fue enfático al señalar que, hasta la fecha, no se han cumplido los acuerdos previos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que mantiene bloqueados los traslados de internos.

Relaciones regionales en un punto crítico

La política exterior de Ecuador enfrenta un panorama complejo con sus vecinos inmediatos:

Con Colombia:

La relación se caracteriza por una creciente tensión diplomática. Atraviesa su punto más bajo en décadas, marcada por una 'guerra comercial' que escaló el pasado 1 de marzo de 2026. Tras acusar al gobierno de Gustavo Petro de un "descuido absoluto" en la vigilancia de la frontera común, el presidente Noboa elevó los aranceles a las importaciones colombianas al 50% bajo el concepto de "tasa de seguridad". Colombia respondió con medidas de reciprocidad similares, afectando un comercio bilateral de casi 3.000 millones de dólares y paralizando sectores como el transporte pesado y la exportación agrícola.

Con Venezuela:

El vínculo es prácticamente nulo y carece de canales oficiales directos, lo que impide coordinar tanto el retorno de migrantes como la entrega de reos venezolanos.

