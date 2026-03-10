Expreso
Barcelona sc, Botafogo, Jhonny Quiñonez
Barcelona SC buscará la hazaña en Brasil tras igualar 1-1 ante Botafogo en Guayaquil.ALEX LIMA

Botafogo vs. Barcelona SC EN VIVO: minuto a minuto del partido en Brasil

El Ídolo va por la hazaña en Brasil en busca de clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores

Tras el primer round en el Monumental con un empate 1-1, Barcelona SC se alista para visitar a Botafogo. El partido de vuelta por la fase 3 de Copa Libertadores se lleva a cabo este martes 10 de marzo en el imponente Estadio Olímpico Nilton Santos.

Los dirigidos por César Farías buscan asegurar los tres millones de dólares que otorga el pase a la fase de grupos. No será una tarea sencilla, pues el Fogao llega con la chapa de favorito y espera reflejarlo ante su hinchada.

Alineaciones confirmadas de Botafogo y Barcelona SC

Minuto a minuto del partido

Opción para ver GRATIS por Youtube Botafogo vs. Barcelona SC

