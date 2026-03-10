Botafogo vs. Barcelona SC EN VIVO: minuto a minuto del partido en Brasil

El Ídolo va por la hazaña en Brasil en busca de clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores

Tras el primer round en el Monumental con un empate 1-1, Barcelona SC se alista para visitar a Botafogo. El partido de vuelta por la fase 3 de Copa Libertadores se lleva a cabo este martes 10 de marzo en el imponente Estadio Olímpico Nilton Santos.

(Le puede interesar: ¿Quiénes son los delanteros de Ecuador que ya tendrían un lugar en el Mundial 2026?)

Los dirigidos por César Farías buscan asegurar los tres millones de dólares que otorga el pase a la fase de grupos. No será una tarea sencilla, pues el Fogao llega con la chapa de favorito y espera reflejarlo ante su hinchada.

Alineaciones confirmadas de Botafogo y Barcelona SC

Minuto a minuto del partido

Opción para ver GRATIS por Youtube Botafogo vs. Barcelona SC

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!