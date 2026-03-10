Liderazgo humano será clave para integrar la inteligencia artificial empresarial

La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial está redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan el talento.

La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial está redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan el talento, toman decisiones y estructuran sus procesos internos. Para Patricia Tisner Laguna, directora del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el desafío no se limita a la adopción tecnológica, sino a la capacidad de los líderes para guiar estos cambios desde una visión centrada en las personas.

Empleabilidad en organizaciones multinacionales

Con más de 25 años de experiencia en dirección de equipos, gestión empresarial y formación académica, Tisner ha liderado proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo de talento, la innovación y la empleabilidad en organizaciones multinacionales y pymes. Su trayectoria incluye cargos directivos en sectores como logística y transporte, además de iniciativas vinculadas a la transformación organizacional y la implementación de soluciones de formación digital.

Para la especialista, el liderazgo humano es un elemento clave en la incorporación de la inteligencia artificial en las empresas. “La inteligencia artificial debe estar al servicio del ser humano, ayudando a optimizar tareas repetitivas y facilitando la toma de decisiones estratégicas”, explica. En ese sentido, sostiene que el verdadero reto de las organizaciones no es solo implementar tecnología, sino determinar quién la utiliza y con qué propósito.

Tisner también señala que la expansión de estas herramientas tecnológicas exige nuevas competencias en los directivos. “La gestión emocional es fundamental para liderar en contextos de incertidumbre y transformación tecnológica constante”, afirma. A su juicio, los líderes deben desarrollar flexibilidad cognitiva, visión estratégica y capacidad para gestionar las resistencias al cambio que suelen aparecer dentro de los equipos.

Lìneas èticas del uso de la inteligencia artificial

Otro aspecto fundamental es la dimensión ética en el uso de la inteligencia artificial. La experta advierte que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo acelerado, por lo que resulta indispensable establecer límites claros. “Cada organización debe definir sus propias líneas éticas sobre lo que puede y no puede hacer con la IA”, sostiene, al destacar también la importancia de fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos.

En este proceso, el área de Recursos Humanos adquiere un rol estratégico dentro de las empresas. “La IA puede ayudar a optimizar procesos automatizables, como el manejo de datos o las cribas, lo que permite liberar tiempo para enfocarse más en la experiencia del empleado”, explica Tisner. Según la especialista, este enfoque permite que el departamento de talento humano se concentre en fortalecer la cultura organizacional y acompañar la transformación digital.

Finalmente, la directora académica considera que el primer paso para que las empresas conviertan la inteligencia artificial en una ventaja competitiva es asumir su importancia dentro de la estrategia institucional. “Es necesario creérselo. Incorporar la inteligencia artificial permitirá optimizar procesos, generar beneficios para las personas y mejorar los resultados organizacionales”, concluye.

