Ecuador baila su memoria: el folclore como raíz viva de identidad

El folclore ecuatoriano es una expresión viva de identidad que fortalece el sentido de pertenencia y conecta a las nuevas generaciones con sus raíces ancestrales.

En cada zapateo montubio, en cada acorde andino y en cada verso improvisado de un amorfino, el Ecuador cuenta su historia. El folclore ecuatoriano no es solo danza ni vestuario colorido: es memoria colectiva, herencia oral y expresión viva de los pueblos que conforman el país. En tiempos de globalización y consumo cultural acelerado, su conservación se convierte en un acto de resistencia y afirmación identitaria.

RELACIONADAS Nuevas especies de plantas endémicas del Ecuador son parte de lista internacional

El folclore ecuatoriano fortalece nuestra identidad

Para Ney Sánchez, coordinador investigativo de la agrupación Alma Folclórica, preservar el folclore es una tarea urgente. “Es fundamental preservar la identidad cultural, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de sus tradiciones y sus raíces, fortaleciendo el sentido de pertenencia y que también puedan transmitir sus saberes ancestrales y estén orgullosos de donde vienen”. Su reflexión apunta a un problema contemporáneo: el desconocimiento progresivo de las raíces culturales frente a la influencia de modelos externos.

Grasa abdominal y pérdida muscular: el impacto silencioso de la menopausia Leer más

Uno de los aspectos que más preocupa es la pérdida de la oralidad montubia. Sánchez insiste en la necesidad de “rescatar la oralidad montubia, revalorizar los amorfinos, leyendas y mitos que por tradición y memoria nos dejaron nuestros antepasados”. Estas expresiones no solo entretienen; transmiten valores, cosmovisiones y formas de entender la vida rural y comunitaria. Sin ellas, se debilita el puente entre generaciones.

Ecuador proyecta su riqueza cultural al mundo

En el ámbito educativo, si bien se han dado pasos importantes con festivales y presentaciones artísticas, el especialista considera que aún falta profundidad. Las instituciones “van llevando bien su difusión en el folklore, porque hacen festivales folklóricos, pero la cultura no es solo danza, también es investigación, estudio y valores; por lo cual deberían ver una materia que hable sobre la identidad del pueblo o de los pueblos ecuatorianos”. La propuesta apunta a integrar el estudio de la identidad cultural de manera estructural en el currículo.

El compromiso con el folclore también trasciende fronteras. La agrupación Alma Folclórica, dirigida por Jonathan Cevallos, participará en la quinta edición del Festival Internacional del Folklore en la república de Paraguay en una gira por los estados de Asunción y Ciudad del Este. Para su director, esta experiencia que se desarrollará del 14 al 17 de mayo de 2026, “es una oportunidad de magnificar el trabajo escénico de la cultura y tradición ecuatoriana al máximo nivel profesional”. La internacionalización del folclore no solo proyecta la imagen del país, sino que fortalece el orgullo nacional.

Folclore ecuatoriano, legado que trasciende fronteras

Académicos de la UDLA transforman cáscaras de naranja y huevo en vajilla Leer más

El repertorio que presentarán incluye manifestaciones de la Costa y la Sierra, con una línea tradicional sustentada en investigación cultural. Según Cevallos, mostrarán “temas tradicionales que nacen de nuestra ciudad y abarcan las provincias del litoral” junto a “una recopilación de temas andinos en representación del festejo y algarabía interandina”. La propuesta artística integra historia, música y danza como una narrativa escénica que conecta regiones.

RELACIONADAS El arquitecto Florencio Compte es incorporado a la Academia Nacional de Historia

La puesta en escena incluirá cuadros que relatan historias del ámbito montubio, la festividad campesina y la elegancia porteña de Guayaquil, evocando incluso canciones del “Ruiseñor de América”, Julio Jaramillo. Así, el folclore se convierte en un viaje cultural que permite al público extranjero descubrir la diversidad del Ecuador a través del arte.

Conservar el folclore ecuatoriano implica más que repetir coreografías tradicionales. Significa investigar, documentar, enseñar y vivir la cultura en comunidad. Significa comprender que cada danza es un relato histórico, cada canción una memoria compartida y cada traje típico una identidad tejida por generaciones. En esa tarea, la familia, la escuela, las agrupaciones artísticas y el Estado tienen un rol clave.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ