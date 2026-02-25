El arquitecto Florencio Compte es incorporado a la Academia Nacional de Historia

El arquitecto Florencio Compte Guerrero, Ph.D., fue incorporado como miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, en una Sesión Pública Solemne realizada en el auditorio Leónidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El acto marcó un momento significativo tanto para la institución académica como para la comunidad investigativa del país.

Durante la ceremonia, Compte presentó la disertación titulada “La New Guayaquil y los inicios del urbanismo”, en la que analizó los procesos históricos que influyeron en la configuración urbana de la ciudad. “El reconocimiento de la Academia Nacional de Historia, una institución insignia en nuestro país y referente para la investigación histórica, por haber considerado mi nombre para el ingreso, representa un honor y una gran responsabilidad”, expresó el académico ante los asistentes.

Compte es arquitecto y doctor en diseño, y desde agosto de 2021 está al frente del Vicerrectorado Académico de la UCSG. Su trayectoria profesional incluye el diseño de modelos educativos, la creación de la Dirección de Inclusión e Innovación, la capacitación a docentes en lenguaje de señas para atender a estudiantes con discapacidad auditiva y la implementación de un Comité Clínico de Salud Mental que trabaja junto a la Comisión de Ética, además de impulsar acciones para combatir la violencia de género dentro del campus.

Con este reconocimiento, el académico refuerza su aporte al estudio de la memoria urbana y al fortalecimiento del pensamiento crítico en torno a la evolución de Guayaquil. Su incorporación a la Academia no solo representa un logro personal, sino también un puente entre la universidad y los espacios nacionales dedicados a la preservación y análisis de la historia.

