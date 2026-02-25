Ayuno y abstinencia en Cuaresma 2026: quiénes deben cumplirlos y excepciones

El ayuno aplica entre los 18 y 59 años, mientras que la abstinencia es obligatoria desde los 14

La Iglesia Católica establece edades y condiciones específicas para cumplir el ayuno y la abstinencia durante la Cuaresma 2026, priorizando siempre la salud de los fieles.

La Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos más significativos para los católicos. Durante estos 40 días previos a la Semana Santa, la Iglesia invita a vivir prácticas penitenciales como el ayuno y la abstinencia, que no solo implican sacrificios alimenticios, sino un llamado profundo a la conversión y a la reflexión espiritual. En 2026, la Cuaresma inició el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y culmina el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

Prácticas penitenciales de la Iglesia Católica

El padre Omar Mateo, canciller de la Arquidiócesis de Guayaquil, explica que estas prácticas están claramente establecidas por la Iglesia Católica. “El ayuno y la abstinencia en Cuaresma son prácticas penitenciales establecidas por la Iglesia Católica”, señala. La abstinencia es obligatoria el Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma, y consiste en no consumir carnes rojas, cerdo, pollo, pescado ni mariscos.

En cuanto a la edad, la abstinencia aplica a los bautizados desde los 14 años en adelante, mientras que el ayuno corresponde a personas entre 18 y 59 años. Ayunar, según la norma eclesial, significa realizar una sola comida fuerte al día, acompañada de dos comidas pequeñas que, juntas, no superen la principal.

¿Qué es la Cuaresma? Significado, origen y por qué dura 40 días Leer más

Excepciones: Enfermos y mujeres embarazadas

Sin embargo, la Iglesia contempla excepciones. Fidel Morales, docente de religión católica y catequista, recuerda que tradicionalmente se exime a quienes están enfermos, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada o con recomendación médica que les impida abstenerse de comer. “El criterio de la Iglesia es siempre pastoral, es decir, brindar un medio para acercarse a Dios, reflexionar y mejorar la vida; no para hacer daño a alguien en su salud”, enfatiza.

También quedan exentas las personas que realizan trabajos pesados o delicados que requieren esfuerzo físico constante, así como quienes padecen enfermedades crónicas, como la diabetes, o condiciones de salud mental que podrían agravarse con el ayuno. En estos casos, la Iglesia sugiere ofrecer otros sacrificios o actos de caridad, sin poner en riesgo la integridad física.

El ayuno y la abstinencia tienen un sentido espiritual profundo. Según explica el padre Mateo, se practican para imitar a Jesús en el desierto, purificar el corazón y dominar los deseos, expresar conversión y penitencia, y compartir con los necesitados. Más que una obligación rígida, se trata de un ejercicio de disciplina interior y solidaridad.

RELACIONADAS Colegios de Guayaquil integran la inteligencia artificial sin reemplazar al docente

Días especiales en Semana Santa

En 2026, el Viernes Santo se celebrará el 3 de abril, día en que también es obligatorio tanto el ayuno como la abstinencia. Asimismo, todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia obligatoria.

En definitiva, el ayuno y la abstinencia no buscan castigar el cuerpo, sino orientar el corazón. La Iglesia insiste en que debe prevalecer el sentido común y el cuidado de la salud. La práctica, más que un simple acto externo, es una invitación a vivir la fe con coherencia, responsabilidad y espíritu de conversión.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ