¿Qué es la Cuaresma? Significado, origen y por qué dura 40 días

La Cuaresma invita a los católicos a acercarse a Dios, reflexionar sobre su vida y prepararse espiritualmente para la Pascua

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de preparación que dura 40 días, comenzando con el Miércoles de Ceniza y finalizando en la Vigilia Pascual. Este periodo tiene un significado profundo en la tradición católica y es un momento para la reflexión, la penitencia y la conversión.

Estos son sus orígenes

Sus inicios no están del todo definidos, pero desde los primeros siglos se la vivió como un tiempo de preparación intensa para el ayuno pascual del Viernes y Sábado Santo. Ya hacia el año 384, san Jerónimo, en una carta dirigida a una Marcela, da testimonio en Roma de la ‘Quadragesima’, marcada por el espíritu del ayuno. Más adelante, los sermones de san León Magno profundizan en su sentido ascético y moral, invitando a vivirla como un camino de conversión, virtud y disciplina interior.

Grandes padres de la Iglesia como san Basilio, san Ambrosio, san Agustín y san Gregorio Magno la presentan como una tradición apostólica con fuerza vinculante, incluso para los emperadores. Con el paso del tiempo, este período fue tomando forma: de tres semanas iniciales pasó a configurarse en 40 días, incorporando además una dimensión catequética destinada a preparar el corazón de los nuevos cristianos para su encuentro con la Pascua.

León XIV propone una Cuaresma de escucha, ayuno y conversión vivida en comunidad Leer más

Este es su significado

En la biblia, el número 40 posee un significado simbólico claro. Se asocia con etapas de preparación, prueba y purificación que anteceden a un momento decisivo en la historia de la salvación. Su presencia en distintos pasajes bíblicos marca procesos de formación espiritual y maduración de la fe, orientados hacia una renovación profunda.

Noé estuvo con su familia en el arca durante 40 días de lluvias, como preludio al pacto de Dios con la humanidad (Gén 7:4,12). Moisés, por su parte, permaneció 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la Ley (Ex 24,18). Fue un tiempo de encuentro profundo con Dios, de silencio y espera. El pueblo de Israel, por su parte, caminó durante 40 años por el desierto (Nm 14,33), atravesando dificultades y aprendiendo a confiar, paso a paso, en la providencia divina. Y en el Nuevo Testamento, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público (Mt 4,1-2), preparándose en la oración y enfrentando la tentación.

De esta manera, la Cuaresma es un tiempo de penitencia, donde los fieles son invitados a intensificar su oración, el ayuno y la limosna. Este tiempo está destinado a la autoconversión y a la preparación para celebrar la Pasión y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

Dato curioso

Aunque la Cuaresma dura 40 días, si tomamos en cuenta los domingos, que no son considerados días de penitencia, el tiempo de Cuaresma se extiende a 46 días desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!