Capturan a alias Wiwi, cabecilla de facción Los Choneros en Guayaquil

Alias Wiwi, líder de una facción de Los Choneros, fue detenido en Monte Sinaí

La Policía Nacional informó la captura de alias Wiwi, considerado cabecilla de una facción de Los Choneros.

La Policía Nacional informó el pasado 17 de marzo la captura de alias Wiwi o Teniente, considerado cabecilla de una facción de Los Choneros y uno de los objetivos criminales priorizados por el Bloque de Seguridad. El operativo se ejecutó en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, donde el detenido mantenía un centro de acopio logístico junto a otros dos hombres.

Según las autoridades, este espacio era utilizado para almacenar armas y sustancias sujetas a fiscalización, vinculadas a delitos de sicariato, secuestro y extorsión en el distrito Nueva Prosperina. La acción policial se desarrolló bajo el operativo denominado “Atlas 8”, liderado por la Dirección General de Inteligencia y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

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📍Nueva Prosperina | La Dirección General de Inteligencia, junto al GIR, ejecutó el operativo "ATLAS 8", que permitió desarticular un… pic.twitter.com/BVr9CReko5 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) March 18, 2026

Armas, municiones y drogas incautadas

Durante el allanamiento, los agentes encontraron dos revólveres, una pistola y municiones de fusil encaletadas, además de seis planchas de marihuana, cocaína y decenas de dosis de otros alcaloides, entre ellos la droga sintética conocida como tusi.

El hallazgo confirma la existencia de un centro de acopio destinado a abastecer las operaciones delictivas de la facción “AB” de Los Choneros. Este material habría sido utilizado para ejecutar secuestros, extorsiones y asesinatos en la zona.

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Las evidencias y los tres detenidos fueron trasladados a la Fiscalía, donde se realizará la audiencia de formulación de cargos. La Policía destacó que los aprehendidos registran antecedentes por violación a la propiedad privada, tráfico ilícito de sustancias y robo.

Violencia en Monte Sinaí

La captura de alias Wiwi y sus dos acompañantes se produjo pocas horas después del asesinato de un menor de edad en la Cooperativa Sergio Toral, también ubicada en Monte Sinaí. Aunque las autoridades no confirmaron una relación directa entre los hechos, señalaron que las investigaciones determinarán si existe conexión entre la facción criminal y la muerte violenta.

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