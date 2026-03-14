Extorsión en El Guabo: dos detenidos tras ataque a comerciante y amenazas

El operativo dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano y el aislamiento de un menor de edad

Un operativo en el cantón El Guabo dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano y el aislamiento de un menor de edad.

Un operativo policial ejecutado en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano y el aislamiento de un menor de edad, señalados como presuntos implicados en un caso de extorsión relacionado con un ataque armado contra un comerciante.

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El procedimiento, denominado 'Libertad 291', se realizó el 13 de marzo de 2026, luego de una denuncia presentada por la víctima, propietaria de un vehículo tipo tráiler que fue atacado con disparos la noche del 11 de marzo mientras se encontraba en circulación.

Según la información recabada durante la investigación, dos personas a bordo de una motocicleta habrían efectuado varios disparos contra el vehículo. Posteriormente, el afectado comenzó a recibir mensajes y llamadas extorsivas a través de WhatsApp, en las que se le exigía el pago de 20.000 dólares, además de la entrega de cuatro armas de fuego, bajo amenazas contra su integridad y la de su familia.

Los uniformados incautaron un arma de fuego, celulares y dinero. Cortesía

Tras la denuncia, personal especializado de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), realizó labores de seguimiento que permitieron ubicar a los sospechosos en El Guabo.

Durante la intervención, se procedió a la aprehensión de un adulto y al aislamiento de un adolescente, quienes presuntamente pertenecerían a la estructura delictiva conocida como 'Lobos Espejo', vinculada a extorsiones en la zona.

Incautaciones en operativos

Arma de fuego

Dos cartuchos

Tres teléfonos móviles

100 dólares en efectivo

Una motocicleta

Los involucrados fueron trasladados a una casa de salud para una valoración médica y posteriormente puestos a órdenes de la autoridad competente, junto con los elementos incautados, para el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

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