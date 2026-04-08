Incendio en Guayaquil: calle cerrada, bomberos en el sitio y todo lo que debes saber del siniestro

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un nuevo incendio afecta al norte de Guayaquil, pero no solo la fábrica está sufriendo las consecuencias, sino también moradores y conductores que reportan una calle cerrada y olor a plástico



La ciudad de Guayaquil ha sufrido varios incendios consecutivos en lo que va del 2026. El más significativo ha sido el del Multicomercio en el norte de Guayaquil

Un incendio estructural registrado la mañana de este miércoles 8 de abril volvió a generar alarma en Guayaquil , específicamente en el norte de la ciudad, donde una fábrica fue afectada por las llamas en las inmediaciones de la avenida Felipe Pezo Campuzano .

Desde las primeras horas, una densa columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a moradores y conductores que circulaban por la zona. El hecho se suma a otros eventos similares ocurridos en los últimos años en la ciudad, que han dejado importantes daños materiales.

Vía cerrada y control del tránsito por incendio

Como parte de las medidas de seguridad, la avenida Felipe Pezo Campuzano estaba cerrada al tránsito vehicular. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se desplegó en el sector para coordinar desvíos y recomendar rutas alternas a los conductores.

La restricción busca facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales para quienes circulan por la zona.

Bomberos depliega un amplio operativo para apagar el fuego

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó un contingente significativo para atender la emergencia. En el sitio operan al menos 10 unidades de combate, acompañadas de cuatro camiones de escalera, tres tanqueros, dos vehículos de rescate y dos ambulancias.

Además, se suma un vehículo especializado para la recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA), lo que permite a los bomberos trabajar en condiciones de alta exposición al humo.

Entre los recursos desplegados destacan unidades con sistemas de elevación tipo grúa, que permiten a los equipos ascender varios metros y atacar las llamas desde zonas elevadas, una estrategia clave en incendios que comprometen estructuras de gran tamaño.

En los alrededores del siniestro, varios ciudadanos reportaron la presencia de un olor característico asociado a materiales sintéticos afectados por el fuego. Aunque la sensación no era sofocante, sí resultaba perceptible en el ambiente.

Los Bomberos de Guayaquil trabajan para apagar el incendioCORTESIA

Ante esta situación, algunas personas optaron por alejarse del perímetro o utilizar protección básica como mascarillas, mientras se desarrollaban las labores de control.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen del incendio ni sobre posibles personas afectadas. Tampoco se ha precisado el nivel de daños en la infraestructura comprometida.

En redes sociales, continúan circulando videos que muestran la magnitud del fuego y el intenso humo que se elevó durante varias horas, generando preocupación entre la ciudadanía.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen sus esfuerzos para sofocar completamente el incendio y evitar que se extienda a otras áreas cercanas, en un nuevo episodio que vuelve a poner en evidencia los riesgos en zonas industriales de la ciudad.