Exportaciones de banano crecen en el primer trimestre un 6,89 %, aunque con desaceleración mensual

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las exportaciones de banano de Ecuador crecieron un 6,89 % en el primer trimestre de 2026, pero ese aumento se ha ido desacelerando mes a mes (de 11,2 % en enero a 6,89 % en marzo).

El conflicto en Medio Oriente y las restricciones logísticas en el Estrecho de Ormuz afectaron fuertemente los envíos, provocando una caída de exportaciones hacia los países del Golfo y pérdidas significativas.

Las restricciones de movilidad por el toque de queda en Ecuador afectaron la logística y generaron pérdidas, aunque el crecimiento total se sostuvo gracias a la demanda de mercados clave como la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos.

Entre los tres primeros meses de este 2026, el sector bananero de Ecuador vendió más de ese producto al exterior, con relación al mismo período del año anterior, aunque mes a mes, también durante este año, ese crecimiento se ha venido frenando.

De acuerdo con un reporte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), compartido este 28 de abril, hasta marzo de este año las exportaciones de banano ecuatoriano crecieron un 6,89 %, pasando de las 105,07 millones de cajas vendidas en el primer trimestre de 2025 a 112,32 millones de cajas vendidas en el primer trimestre de este 2026.

Una desaceleración mes a mes

No obstante, en términos de trayectoria mensual, el reporte de AEBE señala que el primer trimestre evidencia una severa desaceleración progresiva en el ritmo exportador, ya que el año inició con una expansión de 11,2 % en enero, se moderó a un 8,07 % en febrero, pero en marzo se ubicó en 6,89%, “reflejando un entorno cada vez más restrictivo para la dinámica comercial nacional”, indica el gremio de bananeros.

AEBE confirma que este menor dinamismo estuvo directamente condicionado por factores externos e internos, ya que a partir de la semana 10, la escalada del conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz generaron drásticas restricciones en el acceso logístico hacia los países del Golfo. El impacto logístico fue tan severo que, a partir de la semana 11 y hasta la semana 13, los envíos prácticamente se detuvieron hacia la zona.

Las exportaciones hacia los países del Golfo cayeron

Según los registros del gremio, naciones como Catar, Kuwait, Omán e Irak dejaron de recibir exportaciones por completo, mientras que Emiratos Árabes Unidos paralizó sus recepciones en las semanas 12 y 13. Aunque la región de Medio Oriente registra un crecimiento global del 3,55%, al excluir a Turquía las exportaciones hacia los países del Golfo presentan una contracción del -9,49%, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente 920 mil cajas.

Las caídas más relevantes se evidencian en

Irak (-94,80%)

Omán (-32,07%)

Kuwait (-31,52%)

Catar (-17,83%)

Emiratos Árabes Unidos (-16,54%)

Un efecto amortiguado únicamente por el sostenido crecimiento de Arabia Saudí (+19,53%) y Turquía (+27,68%).

Restricciones internas de movilidad que afectaron al sector

De forma paralela a la crisis internacional, el sector bananero, detalla, debió enfrentar los graves efectos de las restricciones de movilización derivadas del toque de queda implementado a nivel nacional entre las semanas 12 y 14 de este año.

“Estas medidas impactaron profundamente la logística interna, alterando la programación de las cosechas, el transporte terrestre y la salida regular de la fruta hacia los mercados internacionales. Solo en las semanas 12 y 13, la industria bananera reportó pérdidas por 1,78 millones de cajas. Esta cifra equivale a una aguda contracción del -10,40 % en el volumen exportado durante esos días, afectando severamente el cumplimiento comercial”, detalla el comunicado.

Pese a los contextos internos y externos en los que se ha movido hasta ahora el banano, el crecimiento acumulado hasta marzo logró sostenerse principalmente por la sólida demanda de la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, que continúan siendo los principales motores del sector y explican la mayor parte de esta expansión.

La Unión Europea lidera con un crecimiento del 15,3% (aportando 4,83 puntos porcentuales al resultado global); seguida por Rusia, con una expansión del 12,6% (2,58 puntos porcentuales); y Estados Unidos, que registra un crecimiento del 12,3% (1,39 puntos porcentuales).