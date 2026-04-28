Nuevos aranceles amenazan a Ecuador: Trabajo infantil y forzoso están bajo la lupa de EE.UU.

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La USTR investiga a 60 países, incluido Ecuador, por permitir el ingreso de bienes fabricados con trabajo forzoso o infantil, lo que podría derivar en aranceles a productos de exportación como banano, flores y aceite de palma.

El Gobierno ecuatoriano asiste a las audiencias en Washington sin haber consultado a los gremios del sector bananero, florícola, avícola, porcícola y automotriz, que son los directamente expuestos al resultado del proceso.

Ecuador enfrenta este proceso sin embajador ni encargado de negocios en Washington, lo que limita su capacidad de gestión diplomática y comercial ante las autoridades estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inicia hoy en Washington las audiencias públicas de una investigación contra 60 países, incluido Ecuador, por no prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las sesiones se extienden hasta el miércoles y pueden continuar hasta el 1 de mayo.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) representa al país, pero no consultó a los gremios exportadores que podrían enfrentar aranceles si la investigación concluye en su contra. "Quienes conocen la realidad del trabajo infantil o del trabajo forzado son los sectores productivos.

Son los que les corresponde defenderse y presentar sus acciones de descargo", advirtió Francisco Ballén, experto en comercio exterior.

Ecuador tampoco cuenta con embajador ni encargado de negocios en Washington, lo que limita su capacidad de gestión ante las autoridades estadounidenses durante el proceso.

¿Qué es la Sección 301 y por qué investiga a Ecuador?



La USTR activó el proceso el 12 de marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE.UU., norma que permite imponer represalias comerciales contra países con prácticas que afectan negativamente el comercio estadounidense.

El argumento no es que estos países produzcan bienes con trabajo forzoso, sino que no impiden su ingreso desde terceros países. Al no actuar, se convierten en destino de mercancías rechazadas en mercados con estándares más estrictos.

De América Latina integran la lista:

Argentina,

Brasil,

Chile,

Colombia,

Costa Rica, República Dominicana,

Ecuador,

El Salvador,

Guatemala,

Guyana,

Honduras,

México,

Nicaragua,

Perú,

Trinidad y Tobago,

Uruguay y

Venezuela.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021 había 28 millones de personas en situación de trabajo forzoso, 2,7 millones más que en 2016.

Esa explotación generó ganancias anuales estimadas en $63.900 millones en la economía privada global.

¿Qué productos ecuatorianos están en riesgo?



El Departamento de Trabajo de EE.UU. publica anualmente la lista TVPRA (por sus siglas en inglés), que en su edición 2024 identifica 134 productos fabricados con trabajo forzoso o infantil en distintos países.

Entre los rubros señalados figuran aceite de palma, productos pesqueros, flores y textiles, todos presentes en la oferta exportable ecuatoriana hacia el mercado estadounidense.

La investigación también apunta a cadenas donde el insumo proviene de trabajo forzoso aunque el producto final no, como el algodón en prendas de vestir o minerales en componentes industriales.

Ballén identificó los sectores ecuatorianos directamente expuestos: bananero, florícola, avícola, porcícola y automotriz. "El sector automotor está involucrado porque al traer carros chinos o partes producidas con esas materias primas, tienen ese riesgo", dijo.

¿Por qué debió consultarse al sector privado?



El MPCEIP no convocó proactivamente a los gremios exportadores antes de las audiencias.

Fue la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (CORDEX) la que solicitó una reunión con León Roldós Icaza, subsecretario de Políticas de Comercio Exterior, para afinar los insumos que Ecuador presentará este jueves ante la USTR, según publicó la organización en su cuenta de X.

El Ministerio habría gestionado el encuentro, pero la iniciativa partió del sector privado. Según fuentes consultadas por Expreso, entre los sectores que no fueron informados figuran:

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE),

la Asociación de Productores y Exportadores de Banano (Aprobal),

la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave),

la Asociación Nacional de Exportadores de Flores (Expoflores),

la Cámara de Industrias y Negocios Ecuatoriano-Americanos (Cinae) y

la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) no fueron convocadas ni informadas.

Ballén recordó que existe un acuerdo ministerial expedido en el gobierno de Guillermo Lasso que estableció un mecanismo de consulta al sector privado —denominado cuarto adjunto— antes de cualquier representación comercial internacional. Ese mecanismo no se aplicó.

"Cuando usted representa al país, busca que su defensa se efectúe con la participación de los directamente involucrados.

Es muy difícil que un subsecretario sea experto en todos esos temas", dijo.

"Al final, las consecuencias son para esos sectores. Al país no le pasa nada", agregó.

¿Qué agrava la posición de Ecuador?



Ecuador asiste sin embajador en Washington y sin encargado de negocios, figura que mantiene activos los canales diplomáticos ante la ausencia del titular.

Ballén advirtió que esa ausencia dificulta el contacto entre los exportadores ecuatorianos y las autoridades comerciales estadounidenses, incluidas la USTR y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

"No tener una autoridad que lo represente no significa un trato diplomáticamente respetuoso. Usted debe enseguida tener a alguien aunque sea encargado", indicó.

¿Qué puede ocurrir si EE.UU. falla en contra del país?



Si la USTR determina que Ecuador no actúa contra las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, el Gobierno de Donald Trump puede imponer aranceles adicionales o restricciones sobre productos ecuatorianos.

El representante comercial Jamieson Greer ha señalado que espera concluir estas investigaciones antes de que venzan los aranceles temporales impuestos por Trump en julio de 2026.

El periodo de comentarios públicos cerró el 15 de abril. Las audiencias de esta semana son el paso previo a las conclusiones del Comité.

Los países que no demuestren avances normativos quedarán expuestos a medidas que encarecerán el acceso de sus productos al mercado estadounidense.