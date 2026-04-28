Starbucks abre nueva cafetería en Ecuador: dónde queda su octavo local

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Starbucks continúa creciendo en el país y ya cuenta con ocho cafeterías desde su llegada en 2024, incluyendo un nuevo local en el aeropuerto de Quito.

La empresa abrió oficialmente una tienda en el aeropuerto Mariscal Sucre el 28 de abril de 2026 y planea inaugurar otra en el Mall del Sol de Guayaquil, que sería su primera en esa ciudad.

Estas aperturas forman parte de un plan más amplio de Starbucks en América Latina y el Caribe, que contempla nuevas tiendas en varios países y ciudades de la región durante 2026.





La cadena estadounidense de café, Starbucks, continúa creciendo en Ecuador y ya suma ocho cafeterías desde su llegada al país en 2024, con la inauguración de un nuevo local situado en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

La inauguración oficial se dio el pasado 28 de abril de 2026, aunque esta nueva tienda ya estaba lista y operando parcialmente antes de esa fecha.

La franquicia además planea abrir otro local en el Mall del Sol de Guayaquil, también de alta afluencia de personas, en este mismo año. Este sería el primer local de esa cadena en el puerto principal.

Parte de una estrategia regional

La inauguración del nuevo local en la capital y el próximo que se abrirá en Guayaquil forman parte de una estrategia de expansión en América Latina y el Caribe, que fue revelada por la empresa estadounidense el año pasado.

"La apertura de nuestra primera tienda en Guayaquil prevista para el 2026 es un hito para Starbucks en Ecuador, que refuerza nuestro compromiso de inversión y generación de empleo en el país, y nos permite acercar la Experiencia Starbucks a esta vibrante ciudad", comentó Cristel Delgado, gerente de marca de Starbucks Ecuador, el año pasado.

La apuesta por Ecuador se da en medio de una ambiciosa expansión de Starbucks en América Latina y el Caribe, que contempla la apertura de 145 nuevas tiendas y su llegada a seis nuevas ciudades de la región, durante este año.

Entre las nuevas plazas se encuentran Tegucigalpa en Honduras, Puerto Varas en Chile, Providenciales en Turks & Caicos, y Las Flores y Mazatenango en Guatemala.