Cambios del SRI desde mayo 2026: así funcionarán las notas de crédito

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde mayo de 2026, el SRI permitirá usar solo hasta el 60% de las notas de crédito para pagar impuestos, mientras que el 40% restante deberá cancelarse en efectivo o transferencia bancaria.

La medida afecta principalmente a las empresas, ya que antes podían pagar hasta el 100% de sus impuestos con notas de crédito, lo que ahora ya no será posible.

La restricción reduce la utilidad de las notas de crédito, provocando una caída en su demanda y un aumento en su descuento en el mercado, lo que disminuye su valor y liquidez.





Desde el próximo 1 de mayo de este 2026, los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo podrán usar notas de crédito para pagar hasta el 60 % de sus obligaciones tributarias, ya que el 40% restante debe pagarse en efectivo o por transferencia bancaria.

El límite de hasta el 60 % será automático, por lo que no se podrá hacer uso del 100 % de las notas de crédito, por obligación.

Esto afecta a los contribuyentes, sobre todo a las empresas, en cuanto a lo que recibían por devolución a través de las notas de crédito, ya que con ellas podían pagar hasta el 100 % de sus impuestos; ahora ya no podrán hacerlo.

El SRI limitó este servicio debido a que, “es necesario racionalizar la aplicación de los mecanismos de extinción de obligaciones tributarias, atendiendo a criterios de eficiencia, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”, según indicó la entidad tributaria.

¿Qué son las notas de crédito tributario?

Las notas de crédito tributarias son documentos electrónicos o valores emitidos por el SRI cuando un contribuyente tiene un saldo a favor por impuestos pagados en exceso o indebidamente. Es decir, es dinero virtual que el SRI le reconoce a los contribuyentes porque pagaron más impuestos de los que debían o porque tienen derecho a devolución.

El cambio devalúa estos instrumentos en el mercado

El cambio no solo reduce la flexibilidad para empresas y personas, sino que también devalúa estos instrumentos: su descuento en el mercado se ha triplicado y la demanda ha caído más del 40%.

Las notas de crédito pueden ser canjeadas en el mercado para obtener liquidez inmediata, pero a pocos días de que entre en vigencia la nueva orden, la página de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), uno de los espacios donde estos instrumentos pueden negociarse y volverse líquidos de forma inmediata, ofrece una referencia de eso: a inicios de abril de este año, los descuentos alcanzaron un promedio de 2,42 %, muy por encima del 0,82 % registrado en abril del año pasado.