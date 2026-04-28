notas de crédito tributario
Cambios del SRI desde mayo 2026: así funcionarán las notas de crédito
A partir del 1 de mayo, los contribuyentes no podrán usar el 100 % de sus notas de crédito tributarias para pagar sus impuestos
Lo que debes saber
- Desde mayo de 2026, el SRI permitirá usar solo hasta el 60% de las notas de crédito para pagar impuestos, mientras que el 40% restante deberá cancelarse en efectivo o transferencia bancaria.
- La medida afecta principalmente a las empresas, ya que antes podían pagar hasta el 100% de sus impuestos con notas de crédito, lo que ahora ya no será posible.
- La restricción reduce la utilidad de las notas de crédito, provocando una caída en su demanda y un aumento en su descuento en el mercado, lo que disminuye su valor y liquidez.
Desde el próximo 1 de mayo de este 2026, los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo podrán usar notas de crédito para pagar hasta el 60 % de sus obligaciones tributarias, ya que el 40% restante debe pagarse en efectivo o por transferencia bancaria.
El límite de hasta el 60 % será automático, por lo que no se podrá hacer uso del 100 % de las notas de crédito, por obligación.
Esto afecta a los contribuyentes, sobre todo a las empresas, en cuanto a lo que recibían por devolución a través de las notas de crédito, ya que con ellas podían pagar hasta el 100 % de sus impuestos; ahora ya no podrán hacerlo.
El SRI limitó este servicio debido a que, “es necesario racionalizar la aplicación de los mecanismos de extinción de obligaciones tributarias, atendiendo a criterios de eficiencia, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”, según indicó la entidad tributaria.
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Vanessa López
¿Qué son las notas de crédito tributario?
Las notas de crédito tributarias son documentos electrónicos o valores emitidos por el SRI cuando un contribuyente tiene un saldo a favor por impuestos pagados en exceso o indebidamente. Es decir, es dinero virtual que el SRI le reconoce a los contribuyentes porque pagaron más impuestos de los que debían o porque tienen derecho a devolución.
El cambio devalúa estos instrumentos en el mercado
El cambio no solo reduce la flexibilidad para empresas y personas, sino que también devalúa estos instrumentos: su descuento en el mercado se ha triplicado y la demanda ha caído más del 40%.
Las notas de crédito pueden ser canjeadas en el mercado para obtener liquidez inmediata, pero a pocos días de que entre en vigencia la nueva orden, la página de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), uno de los espacios donde estos instrumentos pueden negociarse y volverse líquidos de forma inmediata, ofrece una referencia de eso: a inicios de abril de este año, los descuentos alcanzaron un promedio de 2,42 %, muy por encima del 0,82 % registrado en abril del año pasado.