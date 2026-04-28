La Cámara de Acuicultura alerta sobre dificultad para la exportación del camarón ecuatoriano

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La CNA advierte que la falta de contenedores refrigerados está dificultando la exportación del camarón ecuatoriano, lo que provoca acumulación del producto en cámaras de frío y problemas en la cadena de distribución.

Las restricciones de circulación por el toque de queda (23:00 a 05:00) podrían empeorar la situación, ya que ese es el horario en el que se transporta gran parte de la producción destinada a exportación.

La CNA señala que la cadena productiva está bajo presión, con riesgos de saturación y suspensión de compras a productores, por lo que pide coordinación entre autoridades y sector privado para evitar pérdidas y mantener las exportaciones.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) alertó que existen problemas de exportación del camarón ecuatoriano, debido a la falta de contenedores que no llegan a los puertos para embarcar el producto y llevarlo a sus destinos internacionales.

Una situación que se vería empeorada por las próximas restricciones de circulación en el interior del país, cuando se cumpla el toque de queda, del 3 al 18 de mayo, impuesto por el presidente Daniel Noboa, para reducir el crimen en varias provincias. En este lapso, la circulación vehicular en el país está restringida entre las 23:00 y las 05:00, horario en el que se transporta la producción de exportación en Ecuador.

Menos contenedores para enviar el camarón

En un comunicado, la CNA señala que actualmente existe una menor disponibilidad de contenedores refrigerados para exportación, debido a problemas internacionales, lo que ha dificultado el despacho oportuno del producto hacia los mercados extranjeros.

Al no tener donde embarcar todo el camarón producido, las empresas exportadoras acumulan el producto en sus cámaras de frío. No obstante, la CNA alerta que varias plantas empacadoras ya mantienen estas cámaras al límite de su capacidad, al igual que centros de frío o bodegas de almacenamiento que prestan sus servicios al sector.

Al no contar con más espacio en dónde congelar y almacenar al camarón retrasado en exportar, la CNA detalla que algunas empresas exportadoras incluso se han visto obligadas a suspender temporalmente la compra de camarón a los productores.

El gremio además alerta que el camarón no puede ser almacenado en frío tanto tiempo. “Para entender la magnitud del problema, es importante considerar que el camarón no es un producto que pueda almacenarse indefinidamente. Se trata de un producto vivo en su fase de cultivo y altamente perecible una vez cosechado”.

Piden operar de manera continua y coordinada

Ante ello, la Cámara indica que toda la cadena, desde la cosecha hasta la exportación, debe operar de manera continua y coordinada, ya que cuando se interrumpe el flujo de salida hacia los mercados, el producto se acumula rápidamente en las etapas de procesamiento y almacenamiento, generando presión en toda la cadena.

Es así que, detalla el comunicado, las dificultades logísticas internacionales, incluyendo la menor disponibilidad de contenedores y las disrupciones en el comercio global, han reducido la capacidad de despacho del sector en un momento en el que los volúmenes de producción se mantienen altos. Esto genera un efecto en cascada: saturación de la capacidad de frío, restricciones en la compra a productores y riesgos operativos para toda la cadena.

“Esta situación exige una coordinación inmediata entre autoridades, operadores logísticos, puertos, navieras y sector privado, con el objetivo de restablecer el flujo normal de exportaciones y evitar mayores afectaciones a una actividad que genera empleo, divisas y desarrollo en distintas zonas del país”.

Exige medidas internas conscientes con la logística del sector camaronero

La CNA concluye destacando que, en ese contexto, es importante que “cualquier medida interna considere la necesidad de mantener operativa una cadena productiva que no puede detenerse sin generar pérdidas significativas”.

Además, la Cámara reitera su disposición para trabajar con las autoridades en soluciones prácticas que permitan sostener la continuidad de la actividad productiva y exportadora.