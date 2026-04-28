Daniel Noboa participa en allanamientos a oficinas de CNEL en varias provincias de Ecuador

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa y ministros participan en allanamientos a oficinas de CNEL en varias provincias este 28 de abril.

El ministro Reimberg lidera operativos con policías y militares para intervenir sedes de la eléctrica.

Inés Manzano y José Julio Neira participan en la incursión oficial a las instalaciones de CNEL.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este martes 28 de abril de 2026 la realización de allanamientos en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias de Ecuador. El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios, como la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, participan en los allanamientos.

John Reimberg anunció la operación policial a través de su cuenta de X, donde también publicó fotos y videos del allanamiento. Según se observa en las imágenes, Reimberg y Daniel Noboa ingresaron a una de las oficinas de CNEL acompañados por policías y militares armados, así como por personal de la Armada. En el operativo también estuvo Michele Sensi, director del Centro Nacional de Inteligencia, y el fiscal general del Estado (s), Carlos Alarcón.

Allanamiento en medio de riesgo energético

El allanamiento a las oficinas de CNEL se realiza en medio del anuncio de cambios en el sector energético del país. El 20 de abril de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció la salida de Inés Manzano del Ministerio de Energía y Ambiente, así como la aplicación de una compensación en la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar debido a la “tormenta solar” que ha afectado a Ecuador en las últimas semanas.