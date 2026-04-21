¿Por qué saldrá Inés Manzano de Energía? Nataly Morillo explica la decisión de Daniel Noboa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Nataly Morillo confirma que Daniel Noboa pidió la salida de Inés Manzano para oxigenar el gabinete.

El Gobierno anunciará al nuevo ministro de Energía y Ambiente el 30 de abril tras el cambio de ciclo.

Salud: Morillo defiende a Jaime Bernabé y aclara que su posesión depende de verificar inhabilidades.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reveló que la salida de Inés Manzano de los ministerios de Ambiente y Energía responde a una necesidad de "oxigenar" la gestión estatal. Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa, marcando el fin de un ciclo administrativo para Manzano. Morillo confirmó que el reemplazo oficial será anunciado el 30 de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma adelantado por el mandatario en redes sociales.

Nuevos cambios en el Gabinete de Daniel Noboa

Durante una entrevista en Teleamazonas, la ministra Nataly Morillo enfatizó que en la administración pública existen etapas y que la salida de Manzano busca renovar las carteras estratégicas de Energía y Ambiente. La funcionaria ratificó que el Gobierno Nacional mantiene el control de la transición y que el 30 de abril se conocerán los nombres de los nuevos titulares.

La salida de Inés Manzano también se anunció en medio de los nuevos cuestionamientos al Ministerio de Energía por los apagones repentinos registrados en diferentes zonas de Ecuador. Asimismo, Manzano saldrá del ministerio bajo los cuestionamientos por la fallida contratación de generación eléctrica con Progen y ATM.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo.ARCHIVO/MINISTERIO DE GOBIERNO

Inhabilidad de Jaime Bernabé en el Ministerio de Salud

Respecto a la polémica designación de Jaime Bernabé Erazo como ministro de Salud, quien registraba una deuda con el IESS, Morillo aclaró la situación legal del nombramiento. La ministra hizo una distinción técnica fundamental: "hay que diferenciar entre designación y posesión".

Verificación de documentos : Los filtros del Ejecutivo se activarán al momento de la entrega formal de documentos para el decreto.

: Los filtros del Ejecutivo se activarán al momento de la entrega formal de documentos para el decreto. Perfil técnico: Bernabé es un médico internista que busca atender el clamor ciudadano por una autoridad titular en el sector sanitario.

Bernabé es un que busca atender el clamor ciudadano por una autoridad titular en el sector sanitario. Situación previa: El ministerio estuvo encargado durante cuatro meses a la vicepresidenta María José Pinto.

Morillo defendió la elección asegurando que el nuevo ministro conoce la situación operativa a nivel nacional y restó importancia a las críticas, calificándolas como una situación de "palo porque bogas, palo porque no bogas".