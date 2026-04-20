Jaime Bernabé tiene impedimento legal para ejercer cargo público, según el Ministerio de Trabajo

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé registra impedimento legal según el Ministerio de Trabajo.

El documento señala deudas con el sector público reportadas por el IESS.

Su nombramiento como ministro de Salud abre dudas sobre su habilitación.

Jaime Otton Bernabé Erazo, designado como ministro de Salud Pública el 20 de abril de 2026 por el presidente Daniel Noboa, registra un impedimento legal vigente para ejercer cargos públicos, según un certificado del Ministerio del Trabajo. El documento señala que el funcionario consta con una restricción activa. Este hallazgo surge horas después de su nombramiento. El caso abre interrogantes sobre su situación administrativa.

De acuerdo con el certificado oficial, Bernabé figura con la observación: “Registra impedimento: Sí”. El documento corresponde al Registro de Prohibiciones, Inhabilidades e Impedimentos Legales. Este sistema verifica si una persona puede ejercer funciones públicas. En este caso, el registro aparece activo.

El informe también detalla la causa del impedimento. Se indica que corresponde a “deudores a entidades del sector público”. La institución que reporta esta condición es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este elemento se convierte en el punto central del cuestionamiento.