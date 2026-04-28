Durán, la octava ciudad del país con tecnología 5G

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Durán se convirtió en la octava ciudad del país con acceso a tecnología 5G, tras el despliegue de la red de alta velocidad por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La nueva cobertura promete mejorar la experiencia de los usuarios y la educación en línea, telemedicina, automatización industrial y digitalización de servicios en comercios y empresas.

El despliegue forma parte del plan nacional de expansión de CNT, que busca ampliar progresivamente la cobertura 5G hasta junio de 2026.

Durán se convirtió en la octava ciudad del país con acceso a la tecnología 5G, después de que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) encendiera hasta ese cantón ferroviario su red de conexión a internet de alta velocidad.

El despliegue de la operadora estatal incluye radiobases 5G, distribuidas en puntos estratégicos de los sectores comercial, financiero, industrial y residencial. Esta infraestructura permite mejorar la capacidad de la red y la alta demanda de datos móviles en zonas de alto tráfico, según indicó CNT en un comunicado.

La educación en línea será más eficaz

Con esta nueva cobertura, los principales sectores beneficiados son las ciudadelas:

Primavera

El Recreo

Ferroviaria

Colinas del Valle

Los Helechos

De acuerdo con la Corporación, más allá de la mejora en la experiencia del usuario, este acceso abre posibilidades de uso más eficaz en temas de educación en línea, soluciones en telemedicina, automatización de procesos productivos y digitalización de servicios en comercios y empresas.

¿Qué es exactamente la red 5G?

La red 5G es la evolución de las redes móviles anteriores (1G, 2G, 3G y 4G). Representa un salto tecnológico porque permite transmitir datos a velocidades hasta 10 veces mayores que la 4G, con una latencia extremadamente baja, cercana a 1 milisegundo, lo que hace que la comunicación entre dispositivos sea casi instantánea.

En términos técnicos, la red 5G ofrece velocidades de descarga significativamente mayores de productos como videojuegos en línea y servicios en la nube, lo que se traduce en mejor desempeño para aplicaciones en tiempo real.

“Este hito es un paso fundamental dentro del plan nacional de expansión 5G ejecutado por la CNT EP. De esta manera, Durán se suma al grupo de ciudades que ya cuentan con esta tecnología, entre las que destacan Quito, Guayaquil, Salinas, Cuenca, Manta, Ambato y Portoviejo, además de localidades estratégicas como las comunas Olón y Montañita en la provincia de Santa Elena”, dice el comunicado.

El objetivo de CNT es seguir ampliando la red 5G de forma progresiva hasta junio de 2026, priorizando zonas de alta demanda y valor estratégico, asegura la corporación.