Allanamiento a CNEL en Ecuador: estas son las provincias intervenidas por presunta corrupción

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Fiscalía y Policía allanan CNEL en siete provincias por presunta red de corrupción de 11 años.

Presidente Noboa denuncia perjuicio de $300 millones tras manipulación de facturas y sobornos.

Operativo nacional deja 50 detenidos en Guayas, Manabí y otras cinco provincias este 28 de abril.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en al menos siete provincias de Ecuador para desarticular una red de corrupción. El operativo, liderado por el presidente Daniel Noboa, investiga un perjuicio económico de 300 millones de dólares al Estado mediante la manipulación de facturas y proyectos eléctricos. Las autoridades reportan al menos 50 detenidos en provincias como Guayas, Manabí y Azuay, tras descubrirse un esquema de sobornos que operaba desde hace más de una década.

¿Cómo operaba la red de corrupción en las planillas de CNEL?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización delictiva infiltrada en la institución pública se mantuvo activa durante 11 años. El sistema fraudulento permitía a ciertos usuarios evadir pagos mediante la modificación de facturas a cambio de sobornos, utilizando reclamos administrativos para borrar deudas de forma ilegal.

El presidente Daniel Noboa señaló que la red contaba con el respaldo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Estos trabajadores facilitaban la manipulación de proyectos y provocaban fallas técnicas que afectaban el suministro eléctrico nacional para sostener su esquema criminal.

Imágenes del allanamiento en CNEL de La Garzota.Flor Layedra

Provincias intervenidas en el operativo nacional

Las intervenciones se ejecutaron de manera simultánea en las siguientes zonas:

Guayas Manabí Santa Elena Los Ríos Sucumbíos Azuay Cotopaxi

Impacto económico y detenciones tras allanamientos de Fiscalía

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que hasta el momento existen 50 personas aprehendidas para fines investigativos. Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, pidió disculpas a la ciudadanía por la interrupción en las áreas de servicio al cliente de las agencias intervenidas, enfatizando que estas diligencias son estrictamente necesarias para erradicar la corrupción interna.

"Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares. Mientras la mayoría pagaba su planilla, otros borraban sus deudas con una llamada", enfatizó Daniel Noboa a través de una publicación en su cuenta de X.

El Gobierno Nacional ha ratificado que las investigaciones continuarán hasta determinar el alcance total del daño al sistema eléctrico y la identidad de todos los funcionarios implicados en Arconel y CNEL.