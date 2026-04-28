Allanamiento en CNEL
Daniel Noboa: Red de corrupción operó en CNEL por más de 11 años y manipuló proyectos
El presidente de la República lideró el allanamiento a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad y aseguró que la red tendría vínculos con Arconel
Lo que se sabe
- Daniel Noboa encabezó el allanamiento a las oficinas de CNEL por las investigaciones de una posible red de corrupción
- Durante más de una década habría funcionado un sistema que manipulaba las facturas a cambio de coimas
- "Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente", aseguró el mandatario
El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este martes 28 de abril de 2026 que en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) funcionaba una red de corrupción por más de once años.
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"Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio", aseguró el mandatario en una publicación en su cuenta de la red social X.
Noboa afirmó: "Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario". Sin embargo, no dio más detalles de quiénes integrarían la red y si hay detenidos por este caso.
Lo dijo luego de que encabezó allanamientos a oficinas de CNEL, en la mañana de este martes.
Red en CNEL habría manipulado proyectos eléctricos
"Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares", sostuvo Noboa.
El gobernante estuvo acompañado, en el allanamiento, de ministros como John Reimberg (Interior), Inés Manzano (Ambiente y Energía) y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira.
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