Cortes de luz eléctrica en Guayaquil también ocurren por daños de transformadores

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe A los cortes imprevistos de energía eléctrica se suman los daños en transformadores , que también provocan la suspensión del servicio

, que también provocan la suspensión del servicio Personal de CNEL acudió a reparar la afectación reportada en un sector de la avenida Barcelona

En otros sectores de Guayaquil se siguen registrando apagones, lo que genera reclamos ciudadanos

Transformadores que se dañan y dejan sin servicio de energía eléctrica es una de las novedades que se reportan en Guayaquil. Ocurrió este sábado 18 de abril de 2026 en un sector de la avenida Barcelona.

Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudió a reparar el daño, que provocó preocupación entre los moradores, por el riesgo de que el apagón se extienda por varias horas.

En Fertisa, al sur, se reportaban 20 horas sin luz eléctrica. "Explotó un transformador", indicó Sulema Suárez, en la red social X.

Otros reportes de apagones en Guayaquil

Además de los daños en transformadores, también hay apagones porque los cables son afectados por el aguaje en el estero Salado, tal como ha reportado EXPRESO.

"Casi todas las semanas pasa lo mismo. Es hora que ya hagan un cambio de cableado", fue el pedido de @LuisVilche17 a CNEL.

"Tenemos más de 24 horas sin luz", reclaman usuarios a CNEL

Las suspensiones repentinas son cada vez más frecuentes. Paola Echeverría aseguró que en Urdesa central estaban sin el servicio, pero que no era la primera vez. "La semana pasada nos dejaron sin luz hasta el lunes", sostuvo.

"En sauces 1 tenemos variaciones de voltaje: en ocasiones la luz se hace tenue y luego vuelve a su normalidad, se apagan los electrodomésticos y se vuelven a encender", comentaba Vanessa García.

"Tenemos más de 24 horas sin luz en el sector de la calle 38 y Francisco de Marcos", aseguraba @susanjacq7885. La usuaria indicó que "el problema persiste desde hace ya algunos meses".

"Media hora llamando al call center y todos los agentes están ocupados. Cuánta incompetencia. Pero para cortar el suministro por falta de pago existen y sobran agentes", reclamaba @_AlexRetlaw a CNEL.

Desde La Pradera, en el sur, @NatClassicX aseguraba: "Llevamos 19 HORAS SIN LUZ. Me dicen que ya van y es mentira, resuelvan por favor. ¿Acaso piensan dejarnos 24 horas sin luz?".