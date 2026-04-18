Elecciones en Hungría: la lección que demuestra que ningún poder es eterno

El presidente del opositor Partido Tisza, Peter Magyar, se dirige a sus seguidores después de obtener una victoria aplastante en las elecciones generales en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026.EFE

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Las elecciones recientes en Hungría dejan una lección que trasciende fronteras: ningún poder es eterno. Incluso los gobiernos que han logrado concentrar instituciones, moldear discursos y debilitar contrapesos terminan enfrentando un límite inevitable: la paciencia social.

El desgaste del relato iliberal

Durante años, el iliberalismo se ha presentado como una alternativa eficaz frente a las democracias consideradas frágiles, sostenido en la idea de representar al pueblo y en la promesa de orden. Pero esa narrativa, tarde o temprano, se agota. Cuando el control sustituye al equilibrio y la lealtad desplaza a la rendición de cuentas, el deterioro institucional deja de ser abstracto y se vuelve cotidiano.

Sin controles, el poder se degrada

La historia demuestra que el autoritarismo erosiona libertades y abre espacio a la corrupción y a la mala gestión. Sin controles independientes, el poder se vuelve opaco y, con ello, ineficiente. Ninguna sociedad tolera indefinidamente ese desgaste.

El límite es la ciudadanía

Lo ocurrido desmonta la falsa sensación de inevitabilidad. No existen proyectos políticos blindados contra el paso del tiempo ni contra el juicio ciudadano. Las nuevas generaciones cuestionan, comparan y exigen más. Ignorarlo es un error, pues pese a los mecanismos de presión y represión del absolutismo, al final, la factura siempre llega.