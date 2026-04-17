Guerra comercial: Colombia gravará con hasta 75% los productos de Ecuador desde mayo

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia difundió una propuesta de decreto para gravar con aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% las importaciones provenientes de Ecuador a partir del 1 de mayo de 2026.

La medida se conoce después de que el presidente Gustavo Petro descartara aplicar una tarifa plana del 100% como represalia contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El documento oficial califica la decisión de "carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable". Las tarifas propuestas serán revisadas dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.

¿Qué productos ecuatorianos gravaría Colombia?





Grasas y aceites vegetales

Aceite de palma

Cacao en polvo

Arroz

Manufacturas de plástico y caucho

Calzado y neumáticos

La escalada comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación en el control fronterizo.

Pese a un intento de acercamiento diplomático entre cancilleres, Ecuador subió la tasa al 50% en febrero y anunció un nuevo incremento al 100% en abril, lo que precipitó la respuesta colombiana.

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