Guerra ARANCELARIA
Guerra comercial: Colombia gravará con hasta 75% los productos de Ecuador desde mayo
El MinCIT difundió un decreto con aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% a importaciones ecuatorianas, en respuesta a la tasa del 100% de Noboa.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia difundió una propuesta de decreto para gravar con aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% las importaciones provenientes de Ecuador a partir del 1 de mayo de 2026.
La medida se conoce después de que el presidente Gustavo Petro descartara aplicar una tarifa plana del 100% como represalia contra el Gobierno de Daniel Noboa.
El documento oficial califica la decisión de "carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable". Las tarifas propuestas serán revisadas dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.
Economía y negocios
Empresarios de Ecuador piden subsidio temporal para mermar efectos de la tasa del 100 %
Lisbeth Zumba
¿Qué productos ecuatorianos gravaría Colombia?
- Grasas y aceites vegetales
- Aceite de palma
- Cacao en polvo
- Arroz
- Manufacturas de plástico y caucho
- Calzado y neumáticos
La escalada comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación en el control fronterizo.
Pese a un intento de acercamiento diplomático entre cancilleres, Ecuador subió la tasa al 50% en febrero y anunció un nuevo incremento al 100% en abril, lo que precipitó la respuesta colombiana.
Noticia en desarrollo