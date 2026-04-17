El primer ministro británico y el fantasma de Epstein: La crisis que acerca su dimisión

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER

Responsabilidad eludida: Starmer culpa a los servicios diplomáticos de ocultarle el dictamen negativo sobre Mandelson.

Starmer culpa a los servicios diplomáticos de ocultarle el dictamen negativo sobre Mandelson. Contradicción documental: Documentos de marzo muestran que Starmer fue advertido del riesgo por los vínculos de Mandelson con Epstein

Documentos de marzo muestran que Starmer fue advertido del riesgo por los vínculos de Mandelson con Epstein Gravedad parlamentaria: La acusación de "deshonestidad deliberada" es crítica debido al rigor de la democracia británica.

La presión sobre el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, aumentó el viernes 17 de abril de 2026 con nuevos llamamientos a su dimisión, tras ser acusado de haber mentido al Parlamento a raíz de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento del exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson.

Starmer se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar en Washington al exministro laborista Mandelson, antes de destituirlo en septiembre pasado, tras acusarlo de haber "mentido de manera reiterada" sobre sus vínculos con el fallecido criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El diario The Guardian reveló la noche del jueves 16 de abril de 2026, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes al más alto funcionario al frente de los servicios diplomáticos, Olly Robbins, asesor del Foreign Office.

Responsables del Foreign Office decidieron ir "en contra de la recomendación" de ese organismo, confirmó un portavoz de Starmer, quien afirmó que ningún miembro del gobierno tenía conocimiento de estos elementos "antes del comienzo de la semana".

Cronología del Escándalo Mandelson

Enero 2025: El Foreign Office habilita a Mandelson como embajador pese a una evaluación negativa. Septiembre 2025: Starmer destituye a Mandelson por "mentir reiteradamente" sobre Jeffrey Epstein. Marzo 2026: Documentos filtrados prueban que el Gobierno fue advertido del "riesgo" del nombramiento. Abril 2026: Nuevas revelaciones confirman que se ignoró al organismo de verificación de antecedentes. Sesión del 20 de abril: Starmer enfrentará una sesión clave en el Parlamento que podría definir su continuidad.

Acorralado por documentos

Starmer calificó el viernes de "imperdonable" no haber tenido toda la información sobre la evaluación del perfil de Peter Mandelson antes de nombrarlo embajador en Estados Unidos, alegando desconocimiento.

"No fui informado de que no había obtenido el visto bueno tras la investigación de seguridad (previa a su nombramiento). Ningún ministro fue informado. Downing Street tampoco fue informado, lo cual es totalmente inaceptable", declaró el líder británico en París, donde se encontraba para copresidir una reunión internacional sobre el estrecho de Ormuz con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Starmer, que afirmó estar "furioso", anunció que hablará el lunes sobre este asunto en el Parlamento británico, mientras se multiplican los llamados a su dimisión.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, arremetió en X contra la "deshonestidad deliberada" de Starmer, añadiendo que "es hora de que dimita".

Realizar deliberadamente declaraciones engañosas ante los diputados se considera muy grave en la democracia parlamentaria británica.

El jefe del gobierno siempre ha insistido en que no conocía el alcance de la cercanía entre el exministro y el financiero estadounidense fallecido en prisión en 2019.

Sin embargo, documentos del gobierno laborista desvelados en marzo, mostraban que Starmer fue advertido de que nombrar embajador en Estados Unidos a alguien con vínculos con Epstein suponía un "riesgo".

La popularidad de Starmer ha bajado en las encuestas desde su llegada al poder en julio de 2024 y afronta en mayo las elecciones municipales británicas.