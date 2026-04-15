Empresarios de Ecuador piden subsidio temporal para mermar efectos de la tasa del 100 %

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Tras tres meses de la guerra arancelaria que ha llevado a mínimos el comercio bilateral de Ecuador y Colombia, los empresarios ecuatorianos pedirán al Gobierno aplicar subsidios o compensaciones temporales para mermar los efectos de la restricción comercial, debido a una tasa que hoy alcanza el 100%.

El presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, Freddy Cevallos, señaló que la solicitud se hará en las próximas horas, durante un encuentro que el gremio prevé tener con autoridades del Ministerio Producción y Comercio Exterior. Entre las solicitudes, dijo durante una entrevista en Ecuavisa, estará el crear mecanismos de apoyo que permitan compensar las pérdidas. Entre las alternativas, adelantó, está un política de diferimiento de impuestos y apoyo en los costos de capital de trabajo.

Cevallos no se animó de hablar de montos, porque eso, dijo aún está en medición. Pero aclaró que las pérdidas económicas existen, una tasa del 100 % es acabar con el comercio bilateral.

El superávit comercial es irreal

El gobierno de Ecuador sostiene que el incremento de la tasa del 100 % a productos colombianos es una medida de "seguridad nacional" y de "corresponsabilidad" ante la falta de control fronterizo por parte de Colombia contra el narcotráfico. Eso, dice Cevallos, lo entienden perfectamente, pero no comparten la idea de que la restricción comercial está arrojando resultados positivos para Ecuador. Según el Gobierno, entre febrero y marzo de 2026, el país pasó de un déficit de >

Cevallos señaló que Ecuador compra alrededor de $ 2 000 millones a Colombia y vende cerca de $ 900 millones y que un superávit solo podría generarse cuando el país exporte más de lo que importa, no bloqueando el comercio, lo que se traduciría en empleo, pago de impuestos y reducción de la informalidad. Además agregó que no deberían satanizarse las importaciones, considerando que el 60 % de lo que se compra a Colombia es materia prima, la misma que permite a la industria ecuatoriana producir más.