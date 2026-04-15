Laura Pausini en Quito 2026: Las peticiones y detalles de su concierto en el Coliseo Rumiñahui

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Laura Pausini llega a Quito el 24 de abril con exigencias específicas para cuidar su voz y camerino

La producción del concierto en el Coliseo Rumiñahui confirma la lista de canciones para Ecuador 2026

Se han toamado algunas medidas para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto

La llegada de Laura Pausini a Quito para el concierto de este 24 de abril de 2026 activa los preparativos en el Coliseo General Rumiñahui. Los seguidores de la cantante italiana podrán disfrutar de este show, que forma parte de su Yo Canto World Tour, con el que tiene previsto recorrer diez países de la región.

Hasta el momento, hay ‘sold out’ en Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Perú) y Santo Domingo (República Dominicana). El recorrido también incluye Colombia, Costa Rica, México y, como destino final, Puerto Rico.

Preparativos logísticos en el Coliseo Rumiñahui

Según la producción local del evento en Quito, todos los requerimientos para el montaje del escenario cumplen con los estándares internacionales de la gira mundial de la cantante.

El equipo técnico ya ha coordinado la instalación de pantallas LED de alta definición, así como sistemas de sonido envolvente propios de esta presentación.

Llegada anticipada

De acuerdo con fuentes de la organización, el arribo de la artista a la capital ecuatoriana está programado para dos días antes del concierto. Este tiempo permitirá que su equipo realice las pruebas de sonido necesarias para ajustar la acústica a la altitud de la ciudad.

Las peticiones de Laura Pausini para su estancia

Las exigencias de los artistas que visitan el país suelen llamar la atención. En el caso de Laura Pausini, estas se centran en la comodidad y el cuidado de la voz. Solicita que la temperatura del camerino sea constante y controlada, mobiliario en colores neutros e iluminación tenue para concentrarse antes de salir al escenario.

Alimentación sencilla

En cuanto a la alimentación, el requerimiento es sencillo: frutas frescas de temporada, tés naturales y agua mineral a temperatura ambiente. Además, como en otras giras, pide rosas blancas frescas en sus espacios privados.

Repertorio y concepto de la gira 2026

El Yo Canto World Tour combina varios clásicos de su carrera con nuevas versiones, como una celebración de sus más de 30 años en la música y su vínculo con distintas generaciones. Por ello, el repertorio es variado e incluye éxitos que abarcan desde sus inicios en el Festival de San Remo hasta sus producciones más recientes.

Fuentes oficiales aseguran que la lista de canciones se mantiene estable entre un país y otro, aunque en ocasiones la artista incluye momentos de interacción específica con el público local.

El playlist del concierto

Entre los temas que se incluirían, están las versiones presentadas en Yo Canto 2, como Livin’ la vida loca, de Ricky Martin; Antología, de Shakira; Turista, de Bad Bunny; y Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra.

También hay muchos de sus éxitos propios, en un recorrido que va desde Se fue y La soledad hasta Las cosas que vives y Amores extraños”.

La estructura del espectáculo está dividida en bloques temáticos que recorren diferentes etapas emocionales, apoyados en una narrativa visual proyectada en las pantallas del escenario.

“Cada concierto es una oportunidad para devolver el amor que recibo de mis seguidores hispanohablantes desde hace tantos años”, afirmó Laura Pausini luego de su paso por ciudades como Madrid y Ciudad de México.

Seguridad y recomendaciones para los asistentes

En cuanto a seguridad, las autoridades sugieren el uso del transporte público para evitar la falta de parqueaderos. Por otro lado, se ha informado que las puertas del Coliseo Rumiñahui se abrirán con tres horas de anticipación para facilitar un ingreso ordenado según las localidades.

Además, no se permite el ingreso de objetos metálicos, envases de vidrio ni cámaras fotográficas profesionales que no hayan sido acreditadas previamente.

En puntos estratégicos habrá personal de seguridad disponible, así como asistencia médica en caso de ser necesario.