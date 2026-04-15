Tini anuncia concierto en Ecuador: fecha y detalles de su gira

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tini Stoessel confirma concierto en Quito en septiembre con tour FUTTTURA.

El show será una experiencia inmersiva con sus éxitos y nueva etapa musical.

La preventa en Ticketshow inicia para clientes Produbanco sin precios confirmados

La argentina Tini Stoessel confirmó su concierto en Quito como parte de su tour FUTTTURA, que llegará en septiembre de 2026. La artista incluyó a Ecuador en su gira internacional con un espectáculo de gran formato que reunirá sus mayores éxitos y una propuesta escénica inmersiva.

La noticia marca el regreso de la cantante al país y la suma de Ecuador a una gira que ya ha generado alta expectativa en otros mercados de Latinoamérica y Europa.

Un show inmersivo que recorre toda su carrera



El tour FUTTTURA ha sido presentado como una experiencia que va más allá de un concierto tradicional. La producción apuesta por una escenografía de gran escala, con visuales, coreografías y una narrativa que acompaña la evolución artística de la cantante.

Desde sus inicios como protagonista de la exitosa serie de Disney Violetta, hasta sus lanzamientos más recientes, el espectáculo está diseñado para conectar con distintas generaciones de fans, reforzando el vínculo que ha construido con su público a lo largo de su carrera artística.

Quito se suma a la gira internacional de Tini

La inclusión de Quito dentro del tour posiciona a la capital ecuatoriana como una de las paradas clave en la expansión de FUTTTURA. La gira, iniciada en 2025, continúa creciendo con presentaciones en múltiples países.

Este anuncio también refuerza la agenda de grandes conciertos en Ecuador, que en los últimos años ha incrementado la presencia de artistas internacionales.

Preventa de entradas

Hasta el momento, se confirmó que la preventa de entradas se realizará a través de Ticketshow. Esta primera fase estará disponible exclusivamente para clientes de Produbanco.

Aunque aún no se han anunciado precios ni el recinto oficial, se espera que esos detalles se revelen en los próximos días, lo que ha generado expectativa entre los seguidores de la artista.

Expectativa en los fans guayaquileños

Futttura Tour es la cuarta gira musical de la cantante argentina Tini.Instagram @tinistoessel

Desde que la cantante inició su tour FUTTURA, seguidores ecuatorianos especialmente en Guayaquil, pidieron en redes que la artista incluya al país en su gira. Entre los comentarios más recurrentes, destacaba la solicitud de una fecha en la Urbe Porteña, considerada uno de los principales mercados de conciertos en Ecuador.

Sin embargo, tras el anuncio oficial, se confirmó que el único show se realizará en Quito. Aunque la noticia generó entusiasmo entre los fans, también dejó cierta expectativa entre el público guayaquileño, que ahora deberá trasladarse a la capital para asistir al espectáculo.

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