Dos Amantes: Tini sorprende con el adelanto de su nuevo tema junto a Messi y De Paul

El estreno de la nueva canción coincide con el cumpleaños número 29 de la recordada protagonista de Violetta

La cantante planea interpretar su nuevo tema el Córdoba el 21 de marzo, fecha de su cumpleaños

La Triple T, como también se la conoce a la artista Tini, revolucionó las redes sociales la noche del 18 de marzo con el adelanto de Dos Amantes, su nuevo lanzamiento que no solo promete ser un hit, sino también un fenómeno visual. Con apariciones sorpresa de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, el teaser sorprendió a millones de fans intentando descifrar un misterio cargado de glamour, intriga y emociones prohibidas.

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Un teaser prometedor

El adelanto, publicado en el Instagram de la argentina, inicia con una escena elegante donde se observa a la reconocida actriz y presentadora de televisión Susana Giménez, vestida de blanco, recibiendo un misterioso sobre mientras mantiene una conversación intrigante.

La misma secuencia se repite con otras figuras como los cantantes argentinos Cacho Deicas y Ulises Bueno, dejando claro que todos están conectados por un misterioso mensaje que despierta curiosidad.

Messi y De Paul: la sorpresa del video

Uno de los momentos más comentados llega cuando Messi y De Paul, pareja de la intérprete de Miénteme, aparecen juntos tocando una puerta con un paquete en mano, una escena breve pero suficiente para revolucionar a los usuarios del ecosistema digital.

La participación de los dos integrantes de la Scaloneta, no solo sorprendió por lo inesperado, sino porque añade un nivel de impacto mediático pocas veces visto en un videoclip musical.

De Paul y Messi, campeones del Mundial 2022 Instagram @rodridepaul

Una historia de amores prohibidos

“Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, exaltó Tini al final del teaser, dejando entrever el concepto central de la canción.

La narrativa del nuevo tema que podría tener la esencia de una cumbia pop, giraría en torno a relaciones ocultas, encuentros secretos y emociones intensas, construyendo una estética que mezcla drama, romance y misterio.

El teaser generó caos entre los internautas, a pocas horas de ser publicado recibió cientos de miles de likes y comentarios, confirmando el impacto inmediato del anuncio. La combinación de celebridades, una narrativa intrigante y el estilo visual posiciona al nuevo tema de la artista como uno de los lanzamientos más esperados para sus seguidores.

Un lanzamiento en el momento perfecto

El estreno de Dos amantes llega este 19 de marzo, a las 19:00 pm hora Ecuador, en medio del tour Futttura, con presentaciones clave en el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde la canción será interpretada por primera vez.

Además, la fecha coincide con un momento especial para la artista, quien celebrará su cumpleaños número 29, rodeada de fans, música y un lanzamiento que promete marcar una nueva etapa en su carrera.

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