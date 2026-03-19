Concierto de Christina Aguilera en Ciudad de México desata polémica: ¿Por qué?

Fans critican la duración del espectáculo, la puesta en escena y un error que generó incomodidad durante la presentación

El pasado 17 de marzo, Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira internacional, la cual ha incluido paradas en distintos países alrededor del globo como Australia y Francia. Tras una serie de presentaciones destacadas, la expectativa era alta: se trataba del regreso de una de las voces más icónicas del pop a tierras mexicanas, con boletos que alcanzaban precios de hasta 5.000 pesos mexicanos (280 dólares) y la promesa de un espectáculo de gran nivel.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche memorable terminó envuelto en críticas: entre una escenografía que dejaba mucho que desear, una duración muy por debajo de lo esperado y varios momentos desconectados en escena, el concierto no logró cumplir con las expectativas del público. A esto se sumaron decisiones de producción cuestionadas y un comentario que desató incomodidad entre los asistentes, abriendo paso a una serie de reclamos que se intensificaron en redes sociales.

Una producción que no convenció desde el inicio

Incluso antes del concierto, algunos detalles ya generaban dudas entre los asistentes; las primeras imágenes del escenario mostraban una propuesta visual limitada, con elementos que fueron duramente criticados en redes, como el uso de "bolsas plásticas" como parte de la escenografía. Lejos de la espectacularidad que suele acompañar a este tipo de giras, la puesta en escena fue percibida como minimalista e incluso descuidada.

El escenario de Christina Aguilera en CDMX. ThePopStage via x

Una sensación se reforzó durante el show, donde la producción no logró sostener el nivel esperado para una artista de su trayectoria. Para muchos fans, el contraste entre el precio de las entradas y la calidad del espectáculo fue uno de los puntos más decepcionantes de la noche.

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Un show más corto de lo prometido



Asimismo, uno de los reclamos más fuertes estuvo relacionado con la duración del concierto. Según la información oficial de venta, el espectáculo tendría una duración aproximada de 120 minutos. No obstante, el show terminó extendiéndose por poco más de 55 minutos, incluyendo interludios que, para varios asistentes, se sintieron innecesariamente largos

La diferencia entre lo prometido y lo presentado generó molestia entre los fans, algunos de los cuales incluso han planteado llevar el caso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), argumentando publicidad engañosa. Este punto ha sido central en la conversación digital, donde usuarios cuestionan si el espectáculo realmente cumplió con lo ofrecido.

Captura del portal web Ticketmaster que establecía las siguientes características para la presentación EXPRESO

¿Ciudad de México o Nuevo México?

Más allá de los aspectos técnicos, otro momento cuestionado a lo largo de la noche fue un error durante la interacción con el público. En medio del concierto, Aguilera se dirigió a los asistentes diciendo "los amo mucho, Nuevo México", una confusión que no pasó desapercibida.

Ciudad de México según Christina Aguilera. pic.twitter.com/8Jkt6Hhvvq — JOY (@theindieJoy) March 18, 2026

El comentario generó incomodidad entre algunos fans y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en uno de los elementos más discutidos del evento. Aunque para algunos se trató de un simple lapsus, para otros fue un reflejo de desconexión con el público local.

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