Amigas del Corazón World Tour: Brenda y Laura reinventan Patito Feo en el escenario

El espectáculo, según explican, no será una repetición. Habrá canciones nuevas y reversiones

A veces, las historias que marcaron una época no desaparecen. Cambian de forma, crecen con su audiencia y encuentran nuevas maneras de contarse. Eso ocurre con Laura Esquivel y Brenda Asnicar, dos figuras que quedaron en la memoria de quienes crecieron con la serie argentina Patito Feo (2007) y que hoy regresan a los escenarios con una propuesta que no busca repetir el pasado, sino reinterpretarlo.

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El Amigas del Corazón World Tour llegará a Quito el 29 de julio en el Club La Campaña, y en Guayaquil el próximo 31 de julio, en el Coliseo Voltaire, como parte de una gira internacional. Más allá del anuncio, el regreso plantea una pregunta central: qué significa volver a un proyecto que definió a toda una generación cuando tanto el público como sus protagonistas han cambiado.

Desde Buenos Aires, en una conversación por Zoom, ambas artistas hablan del proceso con naturalidad. No hay una única explicación sobre cómo se gestó el reencuentro. Hay recuerdos, intuiciones y una constante: el vínculo con su audiencia. “Sentimos un amor tan masivo, como si fuera 2007 otra vez”, comenta Brenda Asnicar, al explicar el impulso que terminó de concretar una idea que llevaba años en desarrollo.

El espectáculo, según explican, no será una repetición. Habrá canciones que activan la memoria, las mismas que aún circulan en playlists y redes, pero también una narrativa nueva que estructura el show. Es una historia que no quieren adelantar, pero que conecta con lo que fueron y con lo que representan hoy. Por esa razón incluirán muchas canciones de su repertorio como solistas, y adelantan que estrenarán canciones nuevas para que se sumen al espectáculo.

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En ese cruce aparece uno de los ejes del proyecto: resignificar el mensaje. Si antes la historia se centraba en conflictos adolescentes, ahora el enfoque es distinto. Hay una mirada más consciente sobre las emociones y sobre los personajes, en sintonía con una generación que ha crecido y busca nuevas formas de identificación.

¿Lo que les pasaba era superficial? Pues sí, pero aclaran que detrás de esos berrinches y situaciones en sus personajes había mucho dolor y trauma, que por eso actuaban así las recordadas Patito y Antonella.

Ese es el desafío del regreso. No quedarse en la nostalgia. Esquivel y Asnicar lo tienen claro: el público cambió y ellas también. En ese punto encuentran el motor para construir un espectáculo que no solo recuerda, sino que propone una nueva forma de conexión.

La entrevista con Brenda Asnicar y laura Esquivel

¿Cómo nace la idea de este reencuentro?

Hay muchos factores. Es un proyecto que veníamos pensando hace años, pero no se daban las condiciones. Lo que terminó de impulsarlo fue volver a sentir ese amor del público, tan masivo, como si aún fuera 2007. Eso nos hizo entender que había algo vivo todavía.

¿Influyó el público italiano, cuando se reencontraron en un show, en la decisión de concretarlo?

Totalmente. Nosotras leemos mucho lo que la gente nos escribe. Ya no es solo nostalgia. Hay una conexión generacional que sigue creciendo y que también nos interpela a nosotras. Pero no sé si fue Italia directamente, es la unión de muchas cosas.

¿Qué diferencia a este show de una gira nostálgica?

La nostalgia va a estar, pero no es lo único. Hay una historia nueva que funciona como hilo conductor. Queremos contar algo desde lo que somos hoy, sin negar el pasado.

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En ese sentido, ¿hay un mensaje detrás del espectáculo?

Sí. Las sociedades cambian. Antes muchas cosas se veían como superficiales, pero en realidad hablaban de inseguridades o dolores más profundos. Hoy podemos pararnos en el escenario con otra conciencia y contar eso desde un lugar más honesto.

¿Podría leerse como un mensaje de sororidad?

Tiene que ver con eso. Con el crecimiento, con entender los vínculos de otra manera. Nos interesa que el público también se lleve algo más que el recuerdo. La nostalgia está presente pero queremos contar una historia nueva.

¿Cómo fue reencontrarse con las canciones en los ensayos?

Muchas cosas salen automáticamente, por memoria corporal. Pero también hay una reinterpretación desde la edad que tenemos hoy. Las canciones son las mismas, pero nosotras no.

¿El repertorio incluirá material nuevo?

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Sí. Vamos a ir incorporando canciones nuevas. Es algo que nos entusiasma mucho. El show va a ir cambiando con el tiempo.

¿Qué pueden adelantar de esos lanzamientos?

Son parte de una nueva etapa. No podemos contar mucho todavía, pero van a convivir con las canciones que la gente ya conoce.

El público también pide verlas en otros formatos. ¿Lo consideran?

Sí. Nos interesa hacer contenido, quizás un pódcast o algo audiovisual. Tenemos muchas ideas, solo falta el tiempo para desarrollarlas.

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